Kaiserslautern (dpa/lrs) - Drei Tage nach dem dramatischen Pokalerfolg im Elfmeterschießen über den 1. FC Nürnberg ist Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern wieder im Abstiegskampf gefordert. Mit einem Sieg im Kellerduell gegen die Würzburger Kickers wollen die Pfälzer am Samstag (13.00 Uhr) die Abstiegszone verlassen. "Das Pokalspiel war die Kür, jetzt kommt das Pflichtprogramm. Das wichtigste wird sein, dass die Mannschaft dieses Erfolgserlebnis mitnimmt", sagte Trainer Boris Schommers am Freitag. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen befindet sich der FCK im freien Fall. Gegen den drei Zähler besser platzierten Konkurrenten aus Würzburg soll nun die Trendwende her. "Wenn wir in einer Struktur auftreten, leidenschaftlich kämpfen und den Basistugenden folgen, kommen wir auch wieder zu spielerischen Elementen. Das muss auch die Basis", erklärte der FCK-Coach.

Personell ist Schommers zu einigen Umstellungen gezwungen. Die Abwehrspieler Kevin Kraus und Dominik Schad sind nach der jeweils fünften Gelben Karte zum Zuschauen gezwungen. Zudem fehlt Ersatzkeeper Avdo Spahic (muskuläre Probleme). Hinter den Einsätzen von Janik Bachmann (Rückenprellung) und Top-Torjäger Florian Pick steht zudem ein Fragezeichen. Der Linksaußen musste schon im Pokalspiel am Mittwoch wegen einer Erkältung vorzeitig vom Feld.