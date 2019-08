Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hofft auf eine Überraschung im DFB-Pokal. Im Rheinland-Pfalz-Derby gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 wollen die Pfälzer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihre Minimalchance nutzen und in die zweite Runde einziehen. "Natürlich ist Mainz als Erstligist der absolute Favorit, wir sind in der Underdog-Rolle. Aber meine Mannschaft darf nicht vor Ehrfurcht erstarren, sondern im Gegenteil, sie muss mutig bleiben", forderte FCK-Trainer Sascha Hildmann am Donnerstag.