Münster/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern droht schon früh in der Saison den Anschluss an die Spitzenplätze der 3. Fußball-Liga zu verlieren. Trotz zweimaliger Führung kassierten die Pfälzer mit dem 2:3 (1:0) bei Preußen Münster am Samstag ihre erste Niederlage in dieser Spielzeit und verharren mit fünf Punkten aus vier Spielen im Tabellenmittelfeld. "Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben", sagte der frustrierte FCK-Trainer Sascha Hildmann.