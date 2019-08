Kaiserslautern (dpa/lni) - Drei Tore in nur zehn Minuten haben Eintracht Braunschweig in der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Auswärtssieg beschert. Der neue Tabellendritte gewann am Sonntag beim Aufstiegskonkurrenten 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 (0:0). Die Treffer für die Eintracht erzielten Mike Feigenspan (69.), Leandro Putaro (76.) und Nick Proschwitz per Handelfmeter (79.).