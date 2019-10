Kaiserslautern (dpa/lrs) - In der 2. Runde des DFB-Pokals will der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern seine Außenseiterchance nutzen. Am heutigen Mittwochabend treffen die Pfälzer auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. "Die Rollen sind klar verteilt, aber der DFB Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Und die wollen wir schreiben", kündigte Trainer Boris Schommers an. Bis zum Bundesliga-Abstieg in diesem Sommer stand der 40-Jährige noch beim Club an der Seitenlinie.