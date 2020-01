Unter tosendem Beifall der Fans verließ Lukas Podolski den Rasen des neuen Olympiastadions in Tokio. Der vierte Pokalsieg in der Karriere des Weltmeisters von 2014 stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest, so konnte Podolski in der Nachspielzeit Platz machen für einen Weltmeister von 2010: Der Spanier David Villa, Podolskis Teamkollege bei Vissel Kobe, bekam noch ein paar Abschiedsminuten im wohl letzten Spiel seiner Karriere. Kobe gewann das Finale um den japanischen Kaiserpokal souverän 2:0 (2:0) gegen Kashima Antlers, und Podolski feierte mit prominenten Mitspielern wie Villa und Andres Iniesta im goldenen Lamettaregen. Pokalsiege hatte er bereits mit dem FC Bayern (2008), dem FC Arsenal (2014) und Galatasaray Istanbul (2016) errungen.

Vieles deutet bei Podolski darauf hin, dass es nach diesem Erfolg aktiv weitergehen soll - die Frage ist allerdings: wo? Sein Vertrag in Kobe endet am 31. Januar. Ein neues Auslandsabenteuer im Karriereherbst des 34-Jährigen ist vorstellbar, während in seiner Herzensstadt Köln natürlich auch wieder über eine Rückkehr zum abstiegsbedrohten FC spekuliert wird. Kontakt zu Köln besteht regelmäßig, trotz rund 9000 Kilometern Entfernung, das bestätigte zuletzt FC-Sportchef Horst Heldt; "Ich möchte nur sagen, dass ich mit Lukas im Austausch bin. Alles Weitere bespreche ich mit ihm, nicht über die Öffentlichkeit", sagte Heldt dem Stadt-Anzeiger.

Sportlich ist die Frage, ob Podolski mit einer internationalen Topliga noch klar käme, zudem soll er in Kobe acht Millionen Euro netto im Jahr verdient haben. Nur bei Gehaltseinbußen könnte der 1. FC Köln seinen verlorenen Sohn bezahlen. Am 12. Januar kehrt "Prinz Poldi" auf alle Fälle in die rheinische Heimat zurück - als Veranstalter eines Hallenturniers in Gummersbach.

Podolskis aktueller Trainer in Kobe, sein Landsmann Thorsten Fink, hat den 130-maligen DFB-Nationalspieler ebenfalls noch nicht abgeschrieben: "Bei Lukas habe ich einen Funken Resthoffnung, dass er sich vielleicht doch ein weiteres Jahr bei uns vorstellen kann", sagte Fink der Sport Bild: "Er ist ein geiler Kicker, der den Unterschied machen kann und ein absoluter Leader. Ich weiß, was ich an ihm habe, deshalb kämpfe ich um ihn."

Interesse an einer Verpflichtung Podolskis haben laut Medienberichten zudem der US-Klub Chicago Fire, für den zuletzt sein Kumpel Bastian Schweinsteiger spielte, Flamengo Rio und CF Monterrey (Mexiko). Gornik Zabrze, Erstligist aus Podolskis Geburtsland Polen, soll sich ebenfalls um den Stürmer bemühen.