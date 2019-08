Jena (dpa/th) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena will nach drei Niederlagen hintereinander das erste Erfolgserlebnis in der noch jungen Saison feiern. Am Sonntag (14.00 Uhr) trifft der aktuelle Tabellenletzte auf den FSV Zwickau. Dabei kann Trainer Lukas Kwasniok erstmals Neuzugang Maximilian Rohr einsetzen. Der Innenverteidiger hatte in seinem letzten Oberliga-Spiel für Freiberg die Rote Karte gesehen und war deshalb in den ersten drei Spielen der neuen Spielzeit gesperrt. Auch der gerade verpflichtete Mittelfeldspieler Eroll Zejnullahu könnte im Ost-Derby seinen Einstand geben.