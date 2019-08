Jena (dpa/th) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat auf den verpatzten Saisonstart reagiert und Eroll Zejnullahu verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre bei den Thüringern, wie der Verein am Freitag mitteilte. Zejnullahu war zuletzt beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag, absolvierte in der zweiten Liga für Berlin und den SV Sandhausen insgesamt 79 Partien.

Der 24-jährige freut sich auf die kommende Aufgabe bei den Saalestädtern: "Ich bin extrem motiviert und freue mich riesig darauf, nun beim Carl Zeiss Jena zeigen zu dürfen, was ich kann. Mich hat das mir in den Gesprächen entgegengebrachte Vertrauen des Clubs restlos überzeugt."

"Eroll hatte in der letzten Saison ein schweres Jahr, was uns die Chance gab, einen Spieler seiner Qualität nach Jena zu holen", erklärte Zeiss-Trainer Lukas Kwasniok. "Er hat in der 2. Bundesliga nachgewiesen, was er kann, ist sehr lauffreudig und kann den entscheidenden Ball spielen. Die Chance, ihn an uns zu binden, mussten wir nutzen."