Jena (dpa) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat sich nach nur vier Monaten von Trainer Rico Schmitt getrennt. Das teilte der Tabellenletzte am Mittwoch mit. Einen Grund nannte der Club in seiner Mitteilung nicht. Zuletzt hatte es jedoch mehrere Berichte über atmosphärische Störungen zwischen Schmitt und der Mannschaft gegeben. Der bisherige Co-Trainer René Klingbeil übernimmt als Interimstrainer für die kommenden zwei bis drei Spiele. Ein neuer Coach soll bereits einen möglichen Neuanfang in der Regionalliga vorantreiben.

Schmitt hatte Jena am 8. Oktober 2019 übernommen, bereits damals stand der Club am Tabellenende. Vor dem Spiel gegen den FSV Zwickau am Montag hat der frühere Europapokal-Finalist zwölf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.