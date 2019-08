Jena peilt erste Punkte an: "Herkulesaufgabe" gegen Mannheim

Jena (dpa) - Drittligist Carl Zeiss Jena empfängt am Sonntag Aufsteiger Waldhof Mannheim im Ernst-Abbe-Sportfeld. Nach vier Niederlagen in vier Spielen zum Saisonstart stehen die Thüringer bereits unter Zugzwang. Mannheim hat dagegen bereits sechs Punkte auf dem Konto und verlor keine der vergangenen 26 Liga-Partien. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals machten die "Waldhof-Buben" auf sich aufmerksam und mussten sich knapp mit 3:5 gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt geschlagen geben.