Jena (dpa/th) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena muss den nächsten Dämpfer verkraften. Stammspieler Jannis Kübler zog sich bei der 0:3-Niederlage beim SV Meppen eine Schulterluxation zu. Diese wurde im Krankenhaus in Meppen gerichtet. Eine umfassende Untersuchung ergab jetzt weitere Folgeschäden. "Jannis hat sich am linken Arm eine Schulterluxation zugezogen, also den "Arm ausgerenkt", was zu einer Verletzung der Gelenklippe führte. Diese muss in jedem Falle rekonstruiert werden, was nur operativ geht", sagte Mannschaftsarzt Dr. Stefan Pietsch.