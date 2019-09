Dynamo Dresden gewinnt Testspiel in Jena

Jena (dpa/th) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat ein kurzfristig angesetztes Testspiel beim Drittligisten Carl Zeiss Jena mit 4:1 (1:1) gewonnen. Niklas Kreuzer (22./Handelfmeter, 49.), Justin Löwe (75.) und Luka Stor (82.) erzielten im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena am Montag die Tore für das Team von Cristian Fiel. Daniele Gabriele (34.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Jena. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dresden ist Zweitliga-Elfter und tritt am Sonntag beim sächsischen Rivalen Erzgebirge Aue an. Drittliga-Schlusslicht Jena empfängt den MSV Duisburg.