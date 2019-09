Jena (dpa) - Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena hat Trainer Lukas Kwasniok freigestellt. Das teilte das Tabellenschlusslicht am Samstag nach dem 1:2 gegen den MSV Duisburg mit. Bereits die Pressekonferenz nach dem Spiel fand ohne Kwasniok statt, stattdessen gab Präsident Klaus Berka an der Seite von Geschäftsführer Chris Förster die Trennung bekannt.

"Die Ergebnisse sprechen für sich. Es war Zeit, zu handeln. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns mit sofortiger Wirkung von Lukas Kwasniok trennen", sagte Berka.

Kwasniok hatte Jena Anfang Dezember 2018 übernommen und trotz großen Rückstandes noch zum Klassenerhalt geführt. In der laufenden Saison gelang der Mannschaft in zehn Spielen allerdings noch kein Sieg. Auch gegen Duisburg verlor Jena trotz 86-minütiger Überzahl und Führung und steht mit nur einem Punkt am Tabellenende.