Jena (dpa) - Trainer Rico Schmitt soll Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena offenbar vor dem Abstieg in die Regionalliga retten. Wie die "Bild"-Zeitung am Montagabend in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wird der frühere Coach von Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC am Dienstagvormittag bei den Thüringern vorgestellt. Der Verein hat für 10.00 Uhr bereits zu einer außerordentlichen Pressekonferenz mit Präsident Klaus Berka und Geschäftsführer Chris Förster eingeladen, bei der "über das Ergebnis der Trainersuche" informiert werden soll. Einen Namen nannte der Club allerdings noch nicht.

Der 51 Jahre alte Schmitt hatte bis zum Ende der vergangenen Saison den VfR Aalen in der 3. Liga betreut, nach dem feststehenden Abstieg wurde Schmitts Vertrag bei dem Verein jedoch aufgelöst. Der gebürtige Chemnitzer führte Aue bereits aus der 3. in die 2. Liga und spielte in der Saison 2010/2011 mit den Sachsen sogar überraschend lange um den Aufstieg in die Bundesliga mit.

Nach nur einem Punkt aus den ersten zehn Saisonspielen hatte sich Jena Ende September vom bisherigen Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Mit nur einem Zähler ist der einstige Europapokal-Finalist Jena abgeschlagen Letzter und hat bereits zwölf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Nächster Gegner für den FCC im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld ist am 20. Oktober Würzburg.