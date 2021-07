Meldungen im Überblick

Fußball, Wechsel: Fußball-Profi Javi Martínez wechselt nach Katar. Der 32 Jahre alte Spanier, dessen Vertrag beim FC Bayern München am 30. Juni auslief und nach neun Jahren nicht verlängert worden war, unterschrieb beim Erstligisten Qatar SC, wie der Verein am Mittwochabend mitteilte. "Neues Kapitel", schrieb der defensive Mittelfeldspieler auf Instagram zu einem Foto, auf dem er mit einem gelben Trikot mit der Nummer acht zu sehen ist.

Martínez war 2012 von Athletic Bilbao zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Für den FC Bayern absolvierte der spanische Welt- und Europameister 268 Pflichtspiele und erzielte dabei 14 Tore. Mit den Bayern gewann er 23 Titel, darunter zweimal die Champions League und neunmal die Meisterschaft.

Radsport, Tour de France: Tony Martin hat bei der 108. Tour de France nach einem weiteren schweren Sturz aufgegeben. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister kam am Mittwoch auf der elften Etappe von Sorgues nach Malaucène eine halbe Stunde nach dem Start zu Fall. Die Ursache blieb zunächst unklar. Von den TV-Kameras wurde lediglich eingefangen, wie Martin mit aufgeschürftem rechten Oberschenkel am Straßengraben saß und behandelt wurde. Dann begab sich der 36-Jährige in einen Krankenwagen.

Der gebürtige Cottbuser war bereits auf der ersten Etappe zu Fall gekommen, als er mit dem Pappschild einer Zuschauerin kollidiert war. Martin hatte sich dabei Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Nach dem Ausstieg seines Kapitäns Primoz Roglic sollte Martin den Dänen Jonas Vingegaard im Gesamtklassement unterstützen. Im Zeitfahren auf der vorletzten Etappe wollte der Routinier noch einmal selbst auf Ergebnis fahren.

Tennis, Wimbledon: Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat zum zehnten Mal das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Der fünfmalige Sieger aus Serbien bezwang den Ungarn Marton Fucsovics am Mittwoch in London 6:3, 6:4, 6:4 und schaffte ungefährdet seinen 100. Profisieg auf Rasen. "Es war eine solide Leistung", sagte Djokovic unmittelbar danach. In seinem 41. Halbfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere trifft der 34-jährige Serbe an diesem Freitag entweder auf den Kanadier Denis Shapovalov oder den Russen Karen Chatschanow.

Olympia, Geisterspiele: In Tokio soll während der Olympischen Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) wieder der Corona-Notstand ausgerufen werden. Über entsprechende Pläne der japanischen Regierung berichteten lokale Medien am Mittwoch übereinstimmend. Damit werden Geisterspiele in Japan immer wahrscheinlicher. In Japan steigen gut zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier am 23. Juli die Infektionszahlen wieder an. Am Mittwoch wurden für die Hauptstadt 920 neue Fälle vermeldet, das ist der Höchstwert seit dem 13. Mai (1010). Die neuen Notfallmaßnahmen sollen voraussichtlich bis zum 22. August gelten, also bis über das Ende der Spiele am 8. August hinaus. Es ist der insgesamt vierte Corona-Notstand für Tokio.

Die Maßnahmen könnten erheblichen Einfluss auf die Zuschauer-Pläne der Organisatoren haben. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsbeamten, dass es nun wahrscheinlich sei, dass die Olympischen Spiele hinter verschlossenen Türen stattfinden würden. Im Juni war ein Limit von 10.000 Fans oder die Hälfte der Kapazität jedes Austragungsortes festgelegt worden. Angesichts der angespannten Corona-Situation waren zuletzt aber auch wieder Geisterspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Fokus gerückt.