Fußball-Bundesligist SC Freiburg rüstet für die kommende Saison weiter auf: Der japanische Flügelspieler Ritsu Doan kommt vom niederländischen Topklub PSV Eindhoven zum Europa-League-Qualifikanten. Zu Ablöse und Vertragslaufzeit machte Freiburg am Dienstag keine Angaben. Doan, 24, hatte in der Saison 2020/21 als Leihspieler bei Arminia Bielefeld überzeugt. "Ritsu ist technisch sehr veranlagt, kann Eins gegen Eins und weiß torgefährlich zu werden. Er bringt Energie auf den Platz ", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. In der abgelaufenen Saison erzielte Doan in 39 Pflichtspielen für Eindhoven elf Tore. Für die Offensive hatte Freiburg bereits Daniel-Kofi Kyereh von Zweitligist FC St. Pauli verpflichtet.