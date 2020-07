Der Rheinländer Gert Engels ist seit Jahrzehnten Trainer in Japan, jetzt coacht er ein starkes Frauenteam. Doch warum nur ist der Fußball im Land so herzzerreißend harmlos?

Von Thomas Hahn, Tokio

Fußball ist in Japan kein Spiel. So kam es dem Trainer Gert Engels von Anfang an vor, und so klingt es auch in der Sprache des Landes. "Sakka-o suru" sagen die Japaner, wörtlich übersetzt heißt das nicht "Fußball spielen", sondern "Fußball machen". Als wäre Fußball keine Beschäftigung, der man mit Freude nachgeht, sondern ein ernster Prozess zur Herstellung eines Produkts, das den Namen Fußball trägt. Gert Engels überzeugt das nicht, er ist schließlich Rheinländer, genauer gesagt Dürener, früherer U19-Nationalspieler und Reservist aus der Mönchengladbacher Meistermannschaft von 1976 und 1977. Fußball ist für ihn immer die Urform der Leidenschaft gewesen, er ist sogar der Meinung, dass Fußball ohne Spaß gar nicht richtig funktioniert. Er versucht, das den Japanern zu erklären. Schon lange.

Gert Engels, 63, ist ein Trainer jenseits des Establishments, keiner aus der Kartei für bewährte Abstiegsbekämpfer und Profiklubretter. In Deutschland kennen ihn viele wahrscheinlich gar nicht. Der Verein Deutscher Fußball-Botschafter hat ihn 2018 für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet - aber das war im aufgeregten Fußball-Business eine Randnotiz. Er ist nicht einmal ein klassischer Weltenbummler mit Dutzenden internationalen Stationen, auch wenn er zwischen 2011 und 2013 Nationaltrainer von Mosambik in Afrika war und vor vier Jahren fast beim nordkoreanischen Spitzenklub SC 25. April gelandet wäre.

Gert Engels ist ein Zeitzeuge und Entwicklungshelfer des japanischen Fußballs. Die meiste Zeit seiner Trainerkarriere hat er im Inselstaat verbracht. Diverse Deutsche haben den Werdegang der J-League seit ihrer Gründung 1993 geprägt, darunter die 1990er-Weltmeister Pierre Littbarski und Guido Buchwald. Gert Engels ist einer von ihnen. Er ist mit der Zeit so richtig hineingewachsen in Japans Fußball. Er spricht die Sprache des Landes fließend, er hat hier seine Familie mit zwei mittlerweile erwachsenen Kindern gegründet. Und er mag die Auseinandersetzung mit dieser vertrauten Fremde, in der er ständig lernt und staunt und zu begreifen versucht. "Ich bin sehr gerne in Japan", sagt Engels.

Gerade steckt er im nächsten Abenteuer: Seit dieser Saison ist Engels Cheftrainer beim stark besetzten Frauen-Fußball-klub Inac Kobe Lionessa. Am Samstag geht die Liga los, nach monatelangem Aufschub wegen des Coronavirus. Im April und Mai, als wegen der Notstandserklärung alle daheimbleiben sollten, organisierte er Krafteinheiten via Videocall und Einzeltraining im Park. Er nutzte die Zeit. "Ich hatte die Möglichkeit, meine Spielerinnen besser kennenzulernen." Jetzt hat er genug gewartet. Er freut sich darauf, wieder als Chefcoach an der Linie zu stehen nach bewegten Zeiten in der zweiten Reihe.

Beim Erstligisten Vissel Kobe, bei dem damals neben dem spanischen Weltmeister Andres Iniesta auch noch der deutsche Weltmeister Lukas Podolski spielte, musste er im Oktober 2018 seinen Assistenztrainerjob abgeben, als der Klub Chefcoach Takayuki Yoshida feuerte. Er bekam einen neuen Co-Trainer-Vertrag beim Zweitligisten Kyoto Sanga, mit dem ihn eine alte Erfolgsgeschichte verbindet: 2001 coachte Engels Sanga als Chef zum Wiederaufstieg, 2002 zum Pokalsieg.

Lionessa also nun. Da wird er wieder viel lernen über seine Wahlheimat. Frauen und Japan ist ein Thema für sich, weil die Machogesellschaft noch lebendig ist in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Engels hat das Land immer mit wachem Blick betrachtet. Auf dem Fußballfeld hat er Japan beim Wachsen zusehen können.