Der Fußballer Ismail Jakobs wechselt vom Bundesligisten 1. FC Köln zum französischen Ligue-1-Klub AS Monaco. Der U21-Europameister trifft im Fürstentum auf den früheren FC Bayern-Trainer Niko Kovac, auf Nationalspieler Kevin Volland und Münchens Torwart-Leihgabe Alexander Nübel. In Monaco, beim Tabellendritter der abgelaufenen Saison, erhält er einen Vertrag bis 2026. Die Ablösesumme für die Kölner soll sich laut Medienberichten auf bis zu acht Millionen Euro belaufen. Insgesamt spielte der Flügelspieler 43 Mal für den FC in der Bundesliga. Sein Vertrag wäre am 30. Juni 2024 ausgelaufen. Jakobs steht zudem im deutschen Olympia-Kader für Tokio.