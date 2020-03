Die Flut an Absagen in Italiens Fußball wegen des Coronavirus setzt sich fort. Nachdem am Dienstagabend schon das am Mittwoch angesetzt gewesene Coppa-Italia-Halbfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, fällt auch das Pokal-Halbfinale zwischen SSC Neapel und Inter Mailand an diesem Donnerstagabend aus. Die Entscheidung wurde von den neapolitanischen Behörden getroffen. Wegen der Coronavirus-Epidemie kam es in Italien zuletzt zu mehreren Spielplan-Änderungen. So wurde das Serie-A-Spitzenspiel Juventus Turin gegen Inter Mailand auf Mitte Mai verschoben.