Italien:Fußball-Idol Paolo Rossi gestorben

Detailansicht öffnen Madrid am 11. Juli 1982: Der italienische Torjäger Paolo Rossi (r) küsst im Siegesjubel den eroberten WM-Pokal nach dem gewonnenen Finale gegen Deutschland. (Foto: dpa/dpa)

Der ehemalige italienische Fußball-Star Paolo Rossi ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Ehefrau Federica Cappelletti äußerte sich entsprechend in Social-Media-Posts am frühen Donnerstagmorgen. Rossi, der die Squadra Azzurra bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien zum dritten WM-Titel geführt hatte, starb demnach an einer "unheilbaren Krankheit".

Der in der Toskana geborene Italiener traf im Finale zum 1:0 gegen Deutschland, erzielte in den letzten drei Partien des Turniers in Spanien insgesamt sechs Tore und wurde zu einer Fußball-Legende in seinem Heimatland. Er bekam 1982 zudem den Ballon d'Or, der damals an den besten Fußballer Europas ging.

Ehefrau Federica Cappelletti kommentierte nun ein Foto des Paares bei Instagram mit den Worten "für immer", dazu postete sie ein Herz. "Es wird niemals jemanden wie dich geben, einzigartig, besonders, nach dir ist das absolute Nichts", schrieb Cappelletti auf Facebook. Rossi hinterlässt seine Frau und seine drei Kinder.