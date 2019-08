Artikel per E-Mail versenden

Der 27-Jährige habe sich eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen, teilte der Club mit. Nach Schätzung spanischer Medien wird Trainer Zinedine Zidane zwei bis drei Wochen auf die Dienste des Mittelfeldkollegen von Nationalspieler Toni Kroos verzichten müssen.

Somit ist auch der Einsatz von Isco bei den EM-Qualifikations-Spielen der spanischen Nationalelf am Donnerstag und am Sonntag nächster Woche in Rumänien und gegen die Färöer sehr unwahrscheinlich.

Isco ist bereits der achte Profi der "Königlichen", der in der noch jungen Saison wegen einer Verletzung pausieren muss. Zur Zeit sind neben Isco auch der belgische Stareinkauf Eden Hazard, Brahim Díaz, Rodrygo und Asensio außer Gefecht. Zuvor waren der Franzose Ferland Mendy, der Ex-Frankfurter Luka Jovic und der belgische Torwart Thibaut Courtois ausgefallen. In sieben Fällen lag eine Muskelverletzung vor.