Fünf junge Frauen sitzen im Halbkreis dicht nebeneinander, ihre Körperhaltung wirkt angespannt, ihre Hände sind gefaltet. Sie blicken auf einen Tisch mit Papieren, die gerade unterzeichnet werden. Die Fotos, die das australische Innenministerium veröffentlicht hat, bringen eine Tragweite zum Ausdruck, die im Sport selten ist. Sie zeigen, wie Innenminister Tony Burke fünf iranischen Fußballnationalspielerinnen ein humanitäres Visum für Australien bewilligt. Ein Schritt, um die Spielerinnen vor dem drohenden Gefängnis in ihrer Heimat zu bewahren.