Seit 2018 leitet Per Mertesacker die Nachwuchs-Akademie des FC Arsenal. Er profitiert dabei vom Trend der Premier League, viel Geld in Talente zu investieren, aber sein Klub hat noch Rückstand auf die Spitzenklubs. Die englische Nationalelf, sagt der Rio-Weltmeister, sei schon auf einem ähnlich guten Weg die deutsche vor dem WM-Titel 2014.

Von Sven Haist, London

Der englische Fußball hat 2021 eines seiner besten Jahre erlebt. Während die Nationalelf erstmals in der Historie ein EM-Finale erreichte, dominieren die Inselklubs den europäischen Spitzenfußball. Hinter dem Erfolg steht eine Generation außergewöhnlich begabter Jungprofis, die kaum einer besser kennt als der deutsche 2014-Weltmeister Per Mertesacker. Nach 221 Pflichtspielen in sieben Jahren für den FC Arsenal übernahm Mertesacker nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2018 bei den Londonern die Leitung der Nachwuchsakademie. Dort verpasste er Talenten wie Bukayo Saka und Emile Smith Rowe den letzten Feinschliff.

In der Heimat war der frühere Bremen-Verteidiger Mertesacker, 37, zuletzt als EM-Experte des ZDF zu sehen - als reflektierter Beobachter seiner Branche, in der er einst selbst erlebt hat, wie nah Triumph und Scheitern zusammenliegen.

SZ: Herr Mertesacker, im EM-Finale 2021 zwischen England und Italien wurde Bukayo Saka eingewechselt - ein Spieler des FC Arsenal, ausgebildet in der von Ihnen geleiteten Akademie. Im Elfmeterschießen verschoss der 20-Jährige allerdings den entscheidenden Strafstoß für England, danach wurde er Opfer rassistischer Anfeindungen. Wie hat der Verein, wie haben Sie ihn danach aufgebaut?

Per Mertesacker: Wir haben versucht, für ihn da zu sein, ihm zu schreiben, ihn anzurufen. Der Verein hat alle Fanbriefe gesammelt und an eine Wand gehängt, um ihm zu zeigen, wie stolz wir auf ihn sind. Aber ein Stück weit muss er diese Situation alleine meistern. Diese Momente lassen sich als Fußballprofi kaum vermeiden, das gehört leider so zum Geschäft. Die Jungs fallen da richtig hart. Umso wichtiger ist es, der negativen Energie sofort entgegenzusteuern. Wenn Bukayo dies spürt, bin ich überzeugt davon, dass er auch in Zukunft wieder den Mut haben wird, den letzten Elfmeter zu schießen.

Wie bereiten Sie generell junge Toptalente darauf vor, dass ein positiver Hype auch mal schnell ins Gegenteil umschlagen kann?

Das ist nicht einfach, weil auf den Spielern ein großer Fokus liegt. Sobald sie gut mit dem Ball umgehen können, sind sie interessant für Sponsoren und Berater, die alle hoffen, mit ihnen Geld verdienen zu können. Die besten Junioren werden früh gefördert, in ältere Jahrgänge integriert und mit Lob überschüttet. Dadurch wird eine falsche Realität konstruiert, die es im Profibereich später aber nicht mehr gibt, weil man dort von heute auf morgen plötzlich nicht mehr erste Wahl sein kann.

Wodurch kann man junge Fußballer auf dieses Phänomen vorbereiten?

Wir bei Arsenal stellen unsere Talente bewusst vor Herausforderungen, bei denen sie enttäuscht werden. Es ist notwendig, dass auch mal etwas schief geht, damit sie sehen: Hoppla, das ist nicht gut genug! Ich muss mich verbessern! Oft bekommen die Jungs nur eine einzige Chance, ihr Potenzial zu zeigen. Und diese Chance nutzen dann vorwiegend diejenigen, die besessen davon sind, den letzten Schritt zu gehen und sich nicht auszuruhen.

Wie kann so eine künstlich herbeigeführte Enttäuschung aussehen?

Natürlich spielen bei Arsenal die besten Spieler. Aber manchmal muss selbst der beste Spieler auf die Bank, damit er lernt, das Team dann genauso von außen zu unterstützen. Verletzungen sind ebenfalls ein Fingerzeig, um zu sehen, wie ein Spieler und sein Umfeld reagieren. Mir wurde früher gesagt, ich wäre nicht talentiert genug. Dann war ich wegen Wachstumsstörungen mal für ein Jahr außen vor. Das hat verhindert, dass ich in eine Phase kam, in der alles super lief. Davon habe ich am Ende in meiner Entwicklung enorm profitiert, weil ich mir die Dinge stets aufs Neue erarbeiten musste. Ich hoffe, dass ich das auf ähnliche Weise weitergeben kann an die neue Generation, die anders tickt und viel mehr äußeren Einflüssen ausgesetzt ist.

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen Ihrer Generation und der jetzigen?

Ich wurde zum Beispiel mal für ein, zwei Jahre mitgeschleppt. Das wäre heute undenkbar, weil die Klubs ständig neu über die Kaderbesetzung entscheiden. Zudem war ich nie einem Hype ausgesetzt. Heutzutage wird eine Aufmerksamkeit generiert, die einem suggeriert, wie gut man ist. Leider verfallen viele Spieler den Lobeshymnen. Diese Entwicklung wird durch die Mobiltelefone verstärkt, denen die Jungs quasi ausgeliefert sind. Und wer geht mit Handys in jungem Alter schon vernünftig um?

Was ist bei Handys für Sie akzeptabel?

Wir versuchen die Spieler abzuholen, weil das Aussprechen von Verboten zu wenig Akzeptanz führt. Wir diskutieren zum Beispiel in der Gruppe, ob wir uns während des Essens unterhalten oder am Handy herumspielen wollen. Für mich hat das Telefon dort nichts zu suchen, auch nicht in der Vorbereitung aufs Training oder im Fitnessraum. Das ist Arbeit, da muss ich mich fokussieren, da benötige ich nicht 65 Ströme, die auf mich einprasseln. Ich finde es wichtig, dass sich die Spieler selbst organisieren müssen, sich ständig hinterfragen. Denn das ist das echte Leben. Wenn alles standardmäßig vorgegeben ist, also jeder die gleichen Sachen immer zur gleichen Zeit mit der gleichen Intensität macht, das würde nicht funktionieren.

In vielen Leistungszentren werden den Talenten viele alltägliche Dinge abgenommen. Das war zu Ihrer Zeit sicher noch anders.

Ich bin früher morgens mit sechs Taschen losgefahren. Ich musste schauen, wann der Bus fährt und wie ich nach Hause komme - und ich hatte kein Handy, auf dem alles schon geschrieben stand.

Welchen Einfluss haben die sozialen Medien auf junge Elitekicker?

Durch Plattformen wie Facebook oder Instagram ist es schwieriger geworden, echte Vorbilder zu finden. Keiner möchte ja die schlechten Seiten der Branche zeigen. Im Fußball wird alles positiv dargestellt: super Autos, teure Klamotten und Millionengehälter. Da wird ein Bild gezeichnet, das nicht stimmt.

Welches Bild vermitteln Sie stattdessen Ihren Arsenal-Spielern?

Wir wollen unser Konzept auf breitere Füße stellen und den Jungs nicht sagen: "Ihr werdet alle Fußballprofis!" So läuft das nicht. Wir brauchen Trainer, die den Fußball nutzen, um Werte und Bildung zu vermitteln, denn nur etwa ein Prozent der Spieler besitzt wirklich die Chance, der nächste Bukayo Saka zu werden. Deshalb ist die Nummer eins auf meiner Agenda das Mantra unserer Strong Young Gunners: demütig, respektvoll, diszipliniert. Diese drei Dinge will ich sehen, denn diese Werte haben nach wie vor Bestand. Jeder soll wissen, wie bei Arsenal der Weg zum Erfolg aussieht - ob als Fußballprofi oder nicht.

Heißt: Sie wollen nicht nur gute Fußballer ausbilden, sondern in gleichem Maße die Heranwachsenden auf ihren weiteren Lebensweg vorbereiten?

Ganz genau. Teilweise habe ich das Gefühl, dass ein Abschied aus der Akademie für die Jungs eine schwere Bürde ist und sich so anfühlt, als hätten sie im Leben komplett versagt. Ich bin ein extremer Gegner dieser Haltung. Deswegen ist es mir ein Bedürfnis, diesen "Release-Prozess" zu normalisieren und aufzuzeigen, dass sich im Leben ständig neue Türen öffnen. Die Zeit bei Arsenal soll für die Spieler zu einem Fundament werden. Da sehe ich mich in einer verantwortungsvollen Position.

Wie sind Sie denn 2018 an die Aufgabe als Arsenal-Akademiechef herangegangen?

Für mich war die Stelle als Nachwuchsleiter nach meinem Karriereende ganz großes Neuland. Deshalb bin ich dankbar, dass mich alle Mitarbeiter anfangs an die Hand genommen haben. Wir haben rund 80 Vollzeitkräfte, verteilt auf mehrere Abteilungen wie Analyse, Fitness, Psychologie und Spielerbetreuung, für die ich verantwortlich bin. Ich muss den Rahmen setzen für Angestellte, nicht bloß für mich, da lässt sich nicht immer ein Konsens finden. Sicherlich habe ich aufgrund meiner Spielerkarriere eine gewisse Autorität und Reputation, aber das hält nicht lange. Ich muss mit Inhalten und Personalentscheidungen richtige Dinge vorantreiben. Nach drei Jahren kann ich sagen: Ich habe einen bemerkenswerten Lernprozess hinter mir.

Inwiefern?

Am Anfang habe ich gedacht, ich könnte in zwei, drei Jahren die Welt verändern. Inzwischen weiß ich, dass das im Jugendbereich mindestens sieben bis zehn Jahre dauert. Der Kreis eines Bukayo Saka, der hier in der U9 angefangen hat und aus der U19 in den Profibereich übergelaufen ist, schließt sich im besten Fall nach rund zehn Jahren. Das war ein Hallo-Wach-Effekt für mich, zu erkennen: Okay, diesen Kreislauf muss ich mitmachen, um diese oder jene Veränderung nachhaltig auf den Weg zu bringen.

Sind Sie wirklich bereit zu solchen Zyklen? Sieht Ihr Lebensplan so viele Jahre als Chef einer Nachwuchsabteilung vor?

Familiär fühlen wir uns sehr wohl in London. Das führt dazu, dass ich gewillt bin, diesen Weg erst mal fortzusetzen. Dass ich das Vertrauen des Vereins spüre, einer neuen Generation an Spielern vorzustehen, gibt mir eine gewisse Sicherheit. Klar bin ich aber auch an anderen Aufgaben im Management interessiert - zum Beispiel an einer Tätigkeit als Sportdirektor, um die Chance zu haben, einen Verein ganzheitlich zu prägen. Im Kleinen mache ich das nun in der Akademie und hoffe, dass sich diese Arbeit später für mich auszahlt.

Bei den Profis hat der FC Arsenal schon bessere Zeiten erlebt. Aber wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Akademie unter Ihrer Leitung?

Wir sind auf einem guten Weg. Wenn ich Bukayo oder Emile Smith Rowe jetzt bei unseren Profis sehe, dann gefällt mir das. Es ist schön, dass die beiden dort so viel Respekt erhalten und mittlerweile von Gegnern schon gedoppelt und getrippelt werden. Sie verschaffen mir sicherlich Zeit, weil sie für eine erfolgreiche Akademie stehen. Aber ich sage: "Ich habe keine Zeit!" Ich will weitergehen und die nächsten jungen Spieler heranführen. Wenn ich auf diesem Weg einen kleinen Teil beitragen kann, dass Arsenal erfolgreich ist, erfüllt mich das mit Freude. Ich bin mittlerweile seit zehn Jahren hier und Fan des Vereins. Und ich möchte, dass Arsenal in die Champions League zurückkehrt.

Für Europas Königsklasse konnte sich Arsenal nicht mehr qualifizieren, seit die Trainerlegende Arsène Wenger 2018 nach 22 Jahren aufhörte. Wie fühlt es sich für Sie an, Teil des riesigen Wenger-Erbes zu sein - gemeinsam mit Trainer Mikel Arteta und Sportdirektor Edu, die beide ebenfalls für Arsenal gespielt haben?

Für mich bedeutet das eine große Verantwortung, weil Arsène mich in diese Position gebracht hatte. Ich will die Akademie in seinem Sinne fortführen und verbessern. Es hilft, dass zwischen mir und Mikel Arteta, mit dem ich gemeinsam den FA Cup gewonnen habe, ein Urvertrauen herrscht. Wir haben beide viel von Arsène mitgenommen, speziell wie man in Krisenzeiten ein Schiff am Laufen hält. Wenn Kritik kam, hat Wenger stets die richtigen Worte gefunden, zum Team und zur Presse. Sein Vertrauen in die Spieler war außergewöhnlich. Was wir jetzt mit jungen Spielern ankurbeln, ist sein Credo gewesen.

Wie füllt Arteta, der erst 39 ist, die Trainerrolle in diesem großen Klub aus?

Mikel ist anders gestrickt als Arsène, ist intensiv und fokussiert. Er versucht als Trainer sehr aktiv zu sein, auf die neue Generation einzugehen und klar aufzuzeigen, was verlangt wird. Die jetzige Generation braucht mehr Vorgaben, während zu meiner Zeit viel mehr untereinander im Dialog geregelt wurde.

Was hat den Übergang bei Arsenal nach der Wenger-Ära so schwierig gemacht?

Erst mal muss man Strukturen im Klub, die über Jahrzehnte gewachsen sind, Tribut zollen. Es ist nicht einfach, Nachfolger zu finden, die gute Ideen einbringen und bei denen zugleich die Klubangestellten mitziehen. Nicht sofort sind alle Leute mit an Bord, weil Arsène für Mitarbeiter und Fans eine unglaubliche Bezugsgröße war. Ein Patentrezept gibt es da nicht. Das lässt sich genauso bei Manchester United erkennen, das nach dem Abschied von Alex Ferguson (27 Jahre im Traineramt bis 2013) eine ähnliche Zeit durchgemacht hat.

Nach einem mäßigen Start ist Arsenal in dieser Saison in der Premier League mittlerweile im Verfolgerfeld starker Tabellenvierter - aber mit deutlichem Abstand zum enteilten Spitzentrio Manchester City, FC Liverpool und FC Chelsea. Wie sieht Ihre Strategie aus, um die Lücke zu diesen seit Jahren besser aufgestellten Topklubs zu schließen?

Wir befinden uns im Umbruch und bauen eine entwicklungsfähige Mannschaft auf, die gespickt sein soll mit Spielern aus der eigenen Jugend und Profis aus dem Ausland. Zwischenzeitlich waren wir von unserem Weg abgekommen. Wir versuchten, mit kostspieligen Verpflichtungen den Anschluss nach ganz oben schneller zu schaffen. Damit sind wir auf die Nase gefallen.

Noch ein Problem des Klubs: Seit Ihrem Karriereende 2018 hat Arsenal in kurzer Zeit auch drei Kapitäne verschlissen. Zunächst forcierte Laurent Koscielny mit einem Streik seinen Wechsel nach Bordeaux. Dann ging Granit Xhaka auf die eigenen Fans los. Und soeben ist Pierre-Emerick Aubameyang wegen Disziplinlosigkeiten suspendiert worden. Das wirft kein gutes Licht auf den Verein.

Auf dieser Position benötigt ein Klub vor allem Konstanz und Klarheit. Das muss ein Kapitän ausstrahlen - und das hat der Trainer jetzt bei "Auba" nicht mehr gesehen. Ich finde es gut, dass dieses große Thema durch unseren sportlichen Erfolg ein wenig überlagert wurde. Dennoch ist das eine wichtige Personalie, weil die besten Mannschaften in der Regel einen starken Spielführer haben. Wenn es nicht läuft, muss ein Kapitän das Team auffangen und sich den Medien stellen. Ich wünsche mir, dass Pierre diese Maßnahme gut verkraftet, weil die Entscheidung für niemanden einfach ist. Ich habe erheblichen Respekt vor Aubameyang. Von außen sieht man bei ihm viel Glitzer und schnelle Autos, aber ich habe ihn als respektvollen Menschen kennengelernt, der seit Jahren viele wertvolle Tore für uns geschossen hat.

Wie lange wird es dauern, bis Arsenal wieder um den Meistertitel mitspielen kann?

Man darf nie etwas ausschließen, aber in dieser Saison sind die ersten drei Positionen für mich mit ManCity, Liverpool und Chelsea besetzt. Ich habe auf Chelsea als Meister getippt, aber nun schwächeln sie gerade. Um auf dieses Niveau zu kommen, werden wir bestimmt noch drei, vier Jahre benötigen. Aber zwischen Platz vier und sieben ist es diesmal ein offenes Rennen, in dem wir eine gute Chance haben, uns erstmals nach sechs Jahren für die Champions League zu qualifizieren.

Englands Spitzenklubs verfügen nicht nur über offenbar unbegrenzte finanzielle Ressourcen, sondern sie setzen diese Mittel inzwischen auch gezielt ein - zum Beispiel für die Nachwuchsförderung. Woher kommt dieser Sinneswandel in der Premier League, in der einst das ungeschriebene Gesetz galt, die Qualität eines Spielers bemesse sich an seiner Ablöse?

Das ist das Ergebnis eines Zehn-Jahres-Konzepts der Premier League. Damals entwickelten die Vereine den Elite Player Performance Plan (EPPP), um Standards festzuschreiben, die wir beim Personal und der Infrastruktur sehen wollen. Da wurde unfassbar viel Geld investiert. Wohlgemerkt: Das hat die Premier League in die Hand genommen, nicht die FA (Englands Fußball-Verband). Dieser Einsatz zahlt sich jetzt aus, vermutlich sind Saka und Smith Rowe bei Arsenal schon die beiden wertvollsten Spieler. Die Liga hat hier ihren finanziellen Vorsprung sinnvoll genutzt. Und die Vereine haben daraufhin festgestellt, dass es auch anders geht als immer nur 50, 60 oder 70 Millionen Euro für neue Spieler auszugeben. Diese Entwicklung wird nicht aufhören. Ich arbeite mit meinen Kollegen bereits daran, das aktuelle Konzept zu verfeinern.

Geschieht das auch deshalb, weil die englischen Vereine seit dem Brexit keine europäischen Spieler mehr unter 18 Jahren verpflichten dürfen?

Klar, das hat zur Folge, dass im Jugendbereich noch mehr Druck entsteht, weil sich etwa alle Londoner Vereine um die besten Talente balgen. Aber ich finde die Regelung grundsätzlich schade, weil immer auch ein, zwei nichtbritische Talente dazu beigetragen haben, das Niveau zu heben. Ich erinnere mich an Serge Gnabry, der mit 16 Jahren zu Arsenal kam ...

... er kam aus Stuttgart. Heute ist er sehr erfolgreicher FC-Bayern-Stürmer und Nationalspieler. Bei Arsenal konnte er sich damals aber nicht durchsetzen.

Trotzdem war das eine sehr lehrreiche Zeit für ihn. Er musste sich selbst finden und sich darüber klar werden, was es bedeutet, Profi zu sein und nicht alles vorgekaut zu bekommen. Er musste lernen, mit seinem Körper richtig umzugehen, um auf diesem Niveau fit und verfügbar zu sein. Das heißt nicht nur: morgens zwei Stunden trainieren und wieder nach Hause fahren. Nein, da muss ich noch zwei, drei, vier, fünf Stunden extra investieren, damit mein Körper in der richtigen Verfassung bleibt. Erschwert durch Verletzungen, kam Serge an diesem Punkt zunächst nicht weiter. Er hat diesen Reality-Check benötigt.

Englands Nationalmannschaft hatte bisher zumeist unter der Premier League gelitten, weil dort vorwiegend ausländische Profis zum Einsatz kamen. Bei der EM im Sommer hat England jedoch erstmals extrem von den hervorragend ausgebildeten heimischen Talenten profitiert.

Ja, die Premier League und die Football Association werden gerade zu einer richtigen Symbiose. Mit England ist wieder zu rechnen! Man hat schon in den Vorjahren gesehen, dass die Junioren-Nationalteams erfolgreich waren. Für die Nationalelf von Gareth Southgate war das verlorene EM-Finale eine wichtige Enttäuschung. Ich vergleiche das mit der Entwicklung in Deutschland, die vor dem WM-Titel 2014 stattgefunden hatte. Zwischen 2006 und 2014 waren wir stets nah dran, bei Turnieren immer zwischen Platz zwei und drei. Genau das machen jetzt die Engländer durch. Das eine oder andere Turnier werden sie sich mit dieser Rolle wohl noch begnügen müssen. Aber irgendwann werden sie den Thron besteigen. Das ist unvermeidbar bei ihrer Vielzahl an herausragenden Spielern.

Kommt die WM in Katar 2022 noch zu früh für die Engländer?

Ja, das glaube ich. Ich halte die anschließende EM (2024 in Deutschland) für Englands größte Chance.

Wie schätzen Sie das Potenzial der deutschen Nationalelf mit Bundestrainer Hansi Flick ein? Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus bei der EM kommt es ja 2022 unter anderem in der Nations League zu einer Revanche gegen England.

Hansi hat eine große Aufgabe vor sich. Man hat schon gemerkt, dass trotz der wunderbaren Arbeit von Joachim Löw ein Trainerwechsel notwendig wurde. Das Momentum war nicht mehr auf Jogis Seite. Nach großen Erfolgen gibt es Phasen, die nicht so gut laufen und in denen man sich hinterfragen muss. Jetzt freue ich mich für Hansi - was für eine Geschichte: vom Assistenten zum Chef der Nationalelf! Ich gönne ihm jeden Erfolg. Hansi ist ein Mensch, für den ich unglaublichen Respekt empfinde, weil er ihn zurückgibt.

Detailansicht öffnen Sein größter Pott: Als Spieler gewann Per Mertesacker (im Bild mit Trophäe) einige Pokale mit Werder Bremen und Arsenal. Doch sein Karriere-Höhepunkt waren die Feierlichkeiten nach dem Weltmeistertitel in Brasilien 2014. (Foto: Alex Grimm/Getty)

Bis auf Manuel Neuer, Thomas Müller und Matthias Ginter haben sich alle 2014-Weltmeister aus dem Nationalteam verabschiedet. Lässt sich der Umbruch im Hinblick auf die Heim-EM 2024 mit der Aufbruchsstimmung unter Jürgen Klinsmann vor der WM 2006 vergleichen?

Die Lage damals war tatsächlich ähnlich. Klinsmann ist voll aufs Ganze gegangen. Er hatte den jungen Spielern, zu denen ich damals gehört habe, zwei Jahre gegeben, um wirklich bereit zu sein für das Turnier. Jetzt kann das DFB-Team ebenfalls nicht so recht einschätzen, wo man steht. Wir werden Ende des Jahres mit vielen, vielen Fragezeichen zur WM nach Katar reisen. Ziel muss es sein, eine Mannschaft aufzubauen, die bei der EM 2024 mindestens das Halbfinale erreichen kann.

Noch mehr als deutsche Spieler sind gerade deutsche Trainer in Mode. Gleich drei Deutsche stehen nun bei den größten englischen Klubs unter Vertrag: Jürgen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (Chelsea) und Ralf Rangnick (Manchester United). Was steckt aus Ihrer Sicht dahinter?

Als ich als Legionär zu Arsenal kam, haben höchstens drei, vier deutsche Spieler im Ausland gekickt. Nun spielt gefühlt die Hälfte des DFB-Kaders außerhalb Deutschlands. Da fragen sich die Engländer natürlich auch, wer diese ganzen Profis alle ausgebildet hat. Oft hatte ja Ralf Rangnick seine Finger im Spiel, deshalb ist Manchester United wohl den Schritt gegangen, ihn zu verpflichten. Und er profitiert dabei von seinen Landsleuten, weil Klopp und Tuchel durch ihre Arbeit hier viel Vertrauen geschaffen haben.

Was zeichnet diese Trainer aus?

Sie haben alle frühzeitig die Chance erhalten, als Trainer den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Diese Durchlässigkeit ist in England nicht gegeben. Dadurch verfügen sie schon in relativ jungem Alter über große Erfahrung, auch in der Champions League. Und sie besitzen eine Klarheit und Struktur, die uns ja generell nachgesagt wird. Ich glaube, die Engländer mögen diese deutsche Effizienz.