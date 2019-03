31. März 2019, 19:58 Uhr Fußball international Klopps Rettung kommt in der 90. Minute

Dramatik in Liverpool: Ein Eigentor rettet dem FC Liverpool in letzter Minute den Sieg gegen Tottenham, auch Guardiola gewinnt. Lionel Messi führt Barça zum Sieg im Derby.

Der FC Liverpool hat im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft einen wichtigen Last-Minute-Erfolg gefeiert und wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam am Sonntag zuhause spät zu einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Ein Eigentor von Tottenhams Toby Alderweireld in der 90. Minute entschied die Partie in Anfield. Roberto Firmino (16.) hatte in einer starken ersten Halbzeit die Führung für Liverpool erzielt. Lucas Moura (70.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Spurs, die in der zweiten Hälfte eine deutlich stärkere Leistung zeigten. Damit liegt Liverpool mit 79 Punkten weiter zwei Zähler vor Meister Manchester City. Der Titelverteidiger hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Man City bestreitet am kommenden Mittwoch ein Heimspiel gegen Cardiff City, das ursprünglich für Mitte März angesetzt war, aber wegen des FA-Cup-Viertelfinales verschoben wurde.

Huddersfield Town muss nach zwei Jahren in der Premier League den Gang in die zweite Liga antreten. Die Terriers mit dem deutschen Trainer Jan Siewert stehen nach einem 0:2 (0:0) bei Crystal Palace und gleichzeitigen Erfolgen der Konkurrenz als erster Absteiger fest. Meister Manchester City eroberte unterdessen mit einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg beim FC Fulham am Samstag die Tabellenführung zurück. Man United setzte sich gegen den FC Watford mit 2:1 (1:0) durch.

Huddersfield unterlag in London durch Tore von Luka Milivojevic (76. Minute/Foulelfmeter) und Patrick van Aanholt (88.). Gleichzeitig gewannen der FC Southampton mit 1:0 (0:0) bei Brighton & Hove Albion und der FC Burnley mit 2:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Dadurch beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz für Huddersfield nun 19 Punkte. In sechs ausstehenden Saisonspielen sind für die Terriers theoretisch nur noch 18 Punkte zu holen.

Man City setzte sich beim abstiegsgefährdeten FC Fulham dank Bernardo Silva (5.) und Sergio Agüero (27.) mühelos durch. Mit 77 Punkten überholte der Titelverteidiger in der Premier-League-Tabelle den Konkurrenten FC Liverpool, der bei gleicher Anzahl absolvierter Spiele 76 Zähler auf dem Konto hat, aber schon am Sonntag sein nächstes Spiel gegen Tottenham Hotspur bestreitet. Fulham steht als Vorletzter mit 16 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz kurz vor der direkten Rückkehr in Liga zwei.

Ole Gunnar Solskjaer fand zwei Tage nach seiner Beförderung vom Interimscoach zum Cheftrainer mit Man United in die Erfolgsspur zurück. Zuletzt hatten die Red Devils im FA Cup und der Liga zwei Niederlagen kassiert. Gegen Watford sicherten Marcus Rashford (28.) und Anthony Martial (72.) den Sieg. Der Anschlusstreffer für die Gäste durch Abdoulaye Doucouré (90.) kam zu spät. Man United überholte zumindest vorerst den FC Arsenal. Der direkte Konkurrent um einen Champions-League-Platz spielt am Montag gegen Newcastle United.

In Spanien hat Stürmer Lionel Messi dem FC Barcelona zum Sieg im Derby über den Stadtrivalen Espanyol verholfen. Durch einen Doppelpack des Argentiniers siegte der Spitzenreiter der spanischen Liga am Samstag im heimischen Camp Nou 2:0 (0:0). Bei Messis Freistoß in der 71. Minute half Espanyol-Profi Sanchez, der bei seinem Rettungsversuch den heraneilenden Torwart Diego Lopez behinderte. In der 89. Minute schloss Messi einen Konter zu seinem 31. Saisontor ab. Nach 29 Spielen liegt der FC Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen weiterhin klar an der Spitze vor den Madrider Clubs Atlético und Real.