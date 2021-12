Meldungen im Sportticker

Fußball, Italien: Angesichts seines geplanten Abgangs bei Borussia Mönchengladbach hat Inter Mailand laut Medienberichten Interesse an Matthias Ginter bekundet. Der Meister der italienischen Serie A habe im Rennen um den 27-Jährigen das beste Angebot auf den Tisch gelegt, berichtete die Gazzetta dello Sport am Donnerstag. Konkret geht es demnach um einen Vierjahresvertrag und 3,5 bis 4 Millionen Euro je Saison. Eine Entscheidung steht nach Informationen des italienischen Sportblatts aber noch aus. Ginter hatte am Dienstag in den sozialen Medien sein Vertragsende publik gemacht. "Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", schrieb er. Das falle ihm nach fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach schwer, aber er wolle für seine persönliche und berufliche Entwicklung einen anderen Karriere-Weg einschlagen. Der Sender Sky Sport Italia hatte berichtet, dass Inter Kontakt zu Ginters Berater aufgenommen habe. Die Nerazzurri wollten mit ihm ihre Verteidigung stärken.

Bundesliga, Impfungen: Bayern München verschärft vor dem Trainingsstart am Sonntag angesichts der aktuellen Pandemie-Lage alle Corona-Maßnahmen. In Abstimmung mit dem Münchner Gesundheitsamt soll "wieder deutlich engmaschiger getestet und zudem alle Hygienemaßnahmen intensiviert werden", teilte der Klub am Donnerstag mit. In der Winterpause wurden beim FC Bayern vor allem Auffrischungsimpfungen als zentrale Maßnahme zum Schutz vor Corona-Infektionen oder schweren Verläufen einer Corona-Infektion durchgeführt. "Alle Spieler, Trainer sowie Staff-Mitglieder, bei denen dies bereits möglich war, haben die Booster-Impfung erhalten. Die Übrigen haben den Genesenen-Status oder sind geimpft", sagte Roland Schmidt, Mannschaftsarzt und Kardiologe. Bei den Münchnern hatte es in den letzten Wochen viel Aufregung um ungeimpfte Stars gegeben. Im Mittelpunkt stand Nationalspieler Joshua Kimmich, der einige Wochen pausieren musste. "Mit dem der aktuellen Lage angepassten Hygienekonzept und der erweiterten Teststrategie wollen wir das Risiko der Eintragung einer Corona-Infektion möglichst reduzieren. Wir werden hierbei auch auf eine Reduzierung von engen Kontaktsituationen abseits des Fußballplatzes achten", betonte Schmidt. Die Maßnahmen würden auch die Beachtung von Abstandsregeln oder das Tragen von Masken betreffen.

Darts, WM: Der Weltverband PDC hat einen coronabedingten Abbruch der Weltmeisterschaft in London vorerst ausgeschlossen. "Das Turnier wird wie geplant vor vollen Zuschauerrängen, wie von der britischen Regierung genehmigt, bis zu seinem Ende am 3. Januar fortgesetzt", teilte der Turnierausrichter am Donnerstag der Bild-Zeitung mit. Zuvor hatten Topstars wie Weltmeister Gerwyn Price oder Ex-Champion Gary Anderson angesichts mehrerer Corona-Fälle und steigender Infektionszahlen in England den Abbruch gefordert. "Die PDC hat keine Pläne, ihre Covid-Protokolle für den Rest des Turniers zu ändern", zitierte die "Bild" aus der Stellungnahme. "Die Spieler sind sich darüber im Klaren, dass ihre Gesundheit und die ihrer Mitspieler von größter Bedeutung ist. 95 der 96 Spieler, die an dem Turnier teilnehmen, sind vollständig geimpft (...), was ihr kollektives Engagement zeigt, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen."

Ski alpin: Das letzte alpine Weltcup-Rennen des Jahres ist am Donnerstagmorgen abgesagt worden. Angesichts der hohen Temperaturen im italienischen Bormio und der daraus resultierenden gefährlichen Pistenverhältnisse auf der Stelvio entschied sich die Rennjury, den geplanten zweiten Super-G der Männer "aus Sicherheitsgründen" zu canceln.

Am Mittwochabend hatte es in Bormio zunächst stark geregnet, über Nacht war es dann gefroren. Die Stelvio hatte sich daher am frühen Donnerstagmorgen zunächst als Eisbahn präsentiert, der schließlich die hohen Temperaturen zusetzten.

Zudem gab der Weltverband Fis bekannt, dass die für den 8./9. Januar geplanten Weltcuprennen der Damen in Maribor gestrichen werden. Als Grund wurden in einer Mitteilung die derzeitigen Schneeverhältnisse und die ungünstige Wetterprognose genannt. Für den 8. Januar war in Slowenien ein Riesenslalom angesetzt, für den Tag danach ein Slalom.