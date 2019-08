Ingolstadt (dpa) - Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat vorübergehend die Tabellenführung der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene gewann zum Auftakt des vierten Spieltags am Freitagabend zuhause gegen die Würzburger Kickers mit 3:0 (0:0). Mit nunmehr zehn Punkten ziehen die "Schanzer" zunächst an Eintracht Braunschweig (neun Punkte) vorbei. Die Niedersachsen können im Heimspiel am Sonntag (13.00) gegen den MSV Duisburg an die Spitze der Liga zurückkehren.