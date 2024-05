Kommentar von Claudio Catuogno

Wer am Sonntag auf der Homepage des Kicker nachsehen wollte, was im Fußball so los ist, der musste vermuten, dass eine Sensationsmeldung aus dem Jahr 2009 in die aktuelle Berichterstattung gerutscht war: „Grafite per Hacke gegen Bayern, Josué sieht Rot“, lautete die Schlagzeile, die einen an die Wolfsburger Meistersaison und den damaligen Kunsttreffer des brasilianischen VfL-Stürmers denken ließ. Wobei der Wolfsburger Trainer Felix Magath, wenn man sich richtig erinnert, damals diabolisch grinsend in seinem Tee rührte, nachdem Grafite die Bayern zerlegt hatte – während diesmal im Kicker stand: „Magath zürnt“.