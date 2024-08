Torjäger Robert Lewandowski hat seinem neuen Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona auch ein erfolgreiches Heimdebüt beschert. Der polnische Stürmer erzielte gegen Athletic Bilbao in der 75. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Katalanen, die schon zum Ligaauftakt in Valencia durch zwei Lewandowski-Tore 2:1 gewonnen hatten. Verzichten musste Flick erneut auf Dani Olmo, der spanische Europameister und Zugang von RB Leipzig konnte auch zur zweiten Partie noch nicht rechtzeitig bei der Liga registriert werden. Toptalent Lamine Yamal erzielte in der 24. Minute die Barcelona-Führung, kurz vor der Pause glich Bilbao durch Sancet per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Lewandowski machte schließlich erneut den Unterschied.