Meldungen im Sportticker

Fußball, Portugal: Die portugiesische Polizei hat im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts der Korruption bei Spielertransfers Büros des Fußball-Rekordmeisters Benfica Lissabon durchsucht. Insgesamt bestätigte die Staatsanwaltschaft fast 30 Einsätze, neben Benfica war auch der auf den Azoren beheimatete Erstligist Santa Clara betroffen. Im Zentrum des Vorgehens steht der Verdacht der Geldwäsche sowie weiterer Finanzvergehen. Benfica bestätigte am Montag die Durchsuchungen. Der Klub von Nationalspieler Luca Waldschmidt und des früheren Dortmunders Julian Weigl unterstrich seine "Absicht, vollständig mit den Behörden zusammenarbeiten" zu wollen. Laut Staatsanwaltschaft geht es "um eine Reihe von Fällen, die alle mit dem Profifußball verbunden" sind.

Nach Angaben des TV-Sender TVI steht Benficas Präsident Luis Filipe Vieira im Zentrum der Ermittlungen. Auch der Transfer von drei Spielern aus Libyen zu Santa Clara werde untersucht. Gegen Benficas Klubchef Vieira laufen derzeit verschiedene Verfahren wegen Steuerbetrugs sowie Korruption. Erst Mitte Juli war Vieira samt dem Unternehmen, das den Klub verwaltet, sowie der Firma, der das Stadion gehört, von der Justiz angeklagt worden. In einem zweiten Verfahren wird Vieira gemeinsam mit 16 weiteren Personen wegen "Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils" beschuldigt. Der 71-Jährige, der Ende Oktober im Amt bestätigt worden war, bestreitet jegliche Vorwürfe.

Fußball, 2.Liga: Der Hamburger SV hat am siebten Spieltag im Schlussgang das 1:1 (1:0) bei Holstein Kiel in Kauf nehmen müssen. Für die Hanseaten traf am Montagabend im Holstein-Stadion Moritz Heyer (43. Minute) per Kopf aus Nahdistanz nach starker Vorarbeit von Jeremy Dudziak, der eingewechselte Joshua Mees glich in der ersten Minute der Nachspielzeit für die Gastgeber aus. Die Hamburger bauten die Tabellenführung dennoch auf 17 Punkte aus und halten mit fünf Siegen und zwei Remis Kurs auf die Rückkehr in die Bundesliga. Holstein Kiel blieb im dritten Spiel in Serie ohne Sieg, rückte aber auf Rang vier vor. Der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune gelang damit wieder kein Zweitliga-Sieg gegen die Schleswig-Holsteiner. Zuvor hatte es in vier Spielen zwei Niederlagen und zwei Remis gegeben. Kiel organisierte klug die Defensive, entwickelte aber erst nach dem Seitenwechsel Angriffsdruck.

Fußball, Spanien: Der FC Barcelona muss rund vier Monate auf Jungstar Ansu Fati verzichten. Das teilte der Club mit, nachdem der 18-Jährige am Montag nach einem Meniskusriss im linken Knie erfolgreich operiert worden war. Fati hatte die Verletzung am Samstag beim 5:2 gegen Betis Sevilla erlitten. Damit wird Fati den Katalanen nicht nur in den restlichen Gruppenspielen der Champions League, sondern auch in der kompletten Hinrunde der spanischen Meisterschaft fehlen. Der Flügelstürmer, der erst am 31. Oktober 18 Jahre alt wurde, hat in dieser Saison mit fünf Toren und zwei Vorlagen in zehn Pflichtspielen überzeugt. Der in Guinea-Bissau geborene Fati wird damit auch der spanischen Nationalmannschaft fehlen.

Basketball, NBA: Die kommende NBA-Saison soll am 22. Dezember beginnen und ist wegen der Corona-Krise kürzer als gewöhnlich. Darauf einigten sich die stärkste Basketball-Liga der Welt und die Spielergewerkschaft NBAPA laut Mitteilung vom Montagabend (Ortszeit). Das Direktorium der Liga muss dem Plan der Form halber noch zustimmen. Einen genauen Spielplan will die Liga zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Klar ist, dass es die für die Fernsehsender lukrativen Partien um Weihnachten geben wird und alle Teams 72 Spiele absolvieren sollen - normal sind 82. Für den Meister Los Angeles Lakers und den Finalgegner, die Miami Heat, liegen zwischen dem letzten Spiel und dem Beginn der Trainingslagers nur sieben Wochen. Noch unklar sind viele Details, etwa die Regeln zum Umgang mit der Pandemie und dem Fall, dass Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden. Nach der Saisonunterbrechung im März hatte die NBA ihre Saison in einer abgeschotteten Blase zu Ende gespielt und keinen infizierten Spieler mehr gehabt. In der kommenden Saison werden die Teams aber in Nordamerika umher reisen müssen und vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie etwa die Footballer in der NFL, wo es seit dem Beginn der Trainingslager im August mehr als 60 positiv getestete Profis gab.