Auch eine entschärfte Strafe für unerlaubtes Training im Lockdown will der Linzer ASK nicht akzeptieren. Es droht eine Meisterentscheidung am grünen Tisch, der Rest der Liga ist entnervt.

Mit der wundervollen, gleichzeitig nichts- und vielsagenden Phrase "Jetzt ist schon wieder was passiert", beginnt der österreichische Schriftsteller Wolf Haas üblicherweise seine Kriminalromane, in denen er vom Privatdetektiv Simon Brenner erzählt. Der Brenner wurschtelt sich in mittlerweile acht Büchern durch die österreichische Kriminalitätswelt, durch Missbrauchs- und Mordfälle von Wien bis Graz. Nur vom Fußball, da hat sich der Brenner bislang ferngehalten. Mittlerweile muss man sagen, dass die Affäre in Österreichs Bundesliga schon eine passable Vorlage für einen neuen Brenner-Krimi wäre, man könnte auch Texte über den Linzer ASK im Haas-Stil einleiten. Denn: Jetzt ist schon wieder was passiert.

Diesmal hat der LASK zwei von den sechs Punkten zurückbekommen, die der Senat 1 der höchsten österreichischen Fußballliga in erster Instanz als Strafe verhängt hatte: für unerlaubtes Mannschaftstraining während der Corona-Pause. Mit vier Punkten Abzug stehen die Linzer jetzt auf Platz drei in der Tabelle, zwei Punkte hinter Rapid Wien und acht Punkte hinter Salzburg. Der Hauch Spannung, der aus dem österreichischen Rennen um die Meisterschaft fast schon entwichen war, ist nun wieder da - vor allem, weil es bei dem neuerlichen Urteil nicht bleiben dürfte.

"Wir möchten Sie darüber informieren, dass die (...) erfolgte Entscheidung des Protestkomitees vonseiten des LASK nicht angenommen werden kann", informierte der Verein kurz nach der Strafminderung. Und, naja, ein bisserl falsch liegt man damit in Oberösterreich schon, denn: Natürlich hätten die Linzer das Urteil einfach annehmen können. Dann wären es vier Punkte Abzug gewesen und die Liga hätte ihre verbleibenden vier Spieltage zu Ende bringen können. Salzburg hätte wohl am 5. Juli die Schale erhalten; Rapid Wien, Wolfsberg, Hartberg und Sturm Graz hätten gewusst, ob sie sich direkt, indirekt oder gar nicht für die Europa League qualifizieren und wie viele zusätzliche Prämien sie einnehmen werden.

Nun aber, weil der LASK auf sein Recht pocht, nochmals vor ein drittes, unabhängiges Gericht zu ziehen, werden die Meisterschaft und alle anderen Platzierungen formell am grünen Tisch abgesegnet werden, mit einem Urteil ist frühestens Ende Juli zu rechnen. Das könnte gar so weit führen, dass der österreichische Fußballverband Probleme damit bekommt, einen Verein rechtzeitig für einen europäischen Wettbewerb zu melden, die Frist des Europaverbandes Uefa ist der 3. August.

"Die dadurch bedingten Schwierigkeiten bezüglich der Planung der nächsten Saison müssen wir in diesem Sinne in Kauf nehmen", schreibt der LASK dazu in der Mitteilung. Es verfestigt sich der Eindruck, der schon im Mai entstanden war, als LASK-Präsident Siegmund Gruber auf einer Pressekonferenz dreist behauptet hatte, belastendes Material anderer illegal trainierender Bundesligavereine zu haben - von dem bis heute jede Spur fehlt: Die Linzer wollen ihren schweren Fehler nicht wirklich einsehen, Anzeichen von Schuldbewusstsein sucht man vergeblich.

Die Konkurrenz ist merklich genervt. Für Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer ist die Entscheidung "nicht nachvollziehbar", denn: "Es geht ja noch weiter, vielleicht sind sie dann gleich Meister", sagte Kühbauer jetzt. Aus Salzburg ist nur zu hören, dass man sich bis Saisonende genug Vorsprung auf den LASK erspielen wolle - so könnte man der Sache am besten aus dem Weg gehen.