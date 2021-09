Daniel Maldini, 19, setzt die Tradition seiner Familie beim AC Mailand fort. Beim 2:1-Sieg in La Spezia gibt er sein Startelfdebüt - prompt gelingt ihm sein erstes Tor in der Serie A.

Von Oliver Meiler

Der Streamingdienst Dazn hatte eine Kamera auf den Vater gerichtet, für alle Fälle. Und so gibt es nun bewegte Bilder davon, wie sich Paolo Maldini, 53, ein sonst reservierter und öffentlich unsentimentaler Mann, auf der Tribüne des Stadions Alberto Picco in La Spezia über das erste Tor seines Sohns Daniel freut - mit glänzenden Augen, wie nun alle Zeitungen behaupten. Ein Kopfball zum 1:0 für den AC Mailand in der 30. Minute mit unverhoffter Wucht, zumal für einen Mittelfeldspieler, von dem es heißt, es fehle ihm noch an Durchsetzungskraft. Wie ein Neuner trat er da auf, furchtlos und kopfvoran. Milan gewann am Ende 2:1. Es war Maldinis Debüt in der Startelf, eine Premiere mit historischer Note.

Daniel Maldini, 19, Sohn Paolos und Enkel Cesares, führt die prominenteste Dynastie im italienischen Fußball fort. "Maldini per sempre", titelt die Gazzetta dello Sport über ihre ganze erste Seite. Maldini für immer. Es gab in Italien zwar schon einmal eine Familie, die Cudicinis, die einst je einen Abkömmling aus drei Generationen in die Serie A heben konnten. Aber das ist lange her, und vergleichen lassen sich die zwei Geschichten ohnehin nur leidlich: Der letzte Cudicini, Carlo, brachte es bei Lazio auf einen einzigen Einsatz als Torhüter. Die Maldinis dagegen sind so etwas wie Milans Royals - seit 67 Jahren.

Mit Cesare (1932 bis 2016), Kapitän und späterer Trainer der italienischen Nationalmannschaft, gewannen die Mailänder den ersten Großohrenpokal in der europäischen Königsklasse, die damals noch Europacup der Landesmeister hieß. Paolo, Verteidiger wie Cesare und wie der Spielführer, wurde zur Legende: 647 Serie-A-Spiele ausschließlich für Rotschwarz, sieben Meisterschaftstitel, fünf Siege in der Champions League. Maldini III - oder Maldini jr. jr., wie ihn die Medien nun auch nennen - variiert das Genre der Familie, sucht aber noch immer seine genaue Rolle in der Offensivabteilung.

Leicht haben es diese Sprösslinge mit großen Namen ja nie, es umweht sie immer der Verdacht der dynastischen Bevorteilung. In diesem Fall ganz besonders: Vater Paolo ist zuständig für Milans sporttechnischen Bereich, er baut also das Team zusammen. Das Tor befreit beide, Vater und Sohn. Dass es da keinen Automatismus gibt, zeigt die Geschichte von Christian Maldini, 25 Jahre alt, Verteidiger. Auch er wurde bei Milan groß. Nun spielt er für Pro Sesto, einen Mailänder Vorstadtverein - in der Serie C.