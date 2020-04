Europas Fußball-Spitzenklubs müssen im Falle eines Saisonabbruchs in ihren nationalen Ligen keinen Ausschluss mehr von den internationalen Vereinswettbewerben befürchten. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) beschloss bei seiner Videokonferenz am Donnerstag, dass bei einem vorzeitigen Saisonende die betroffenen Ligen auf einer "transparenten und objektiven" Basis ihre Teilnehmer für Champions und Europa League nominieren sollen. Dabei dürfte vor allem die Tabelle vor dem Abbruch herangezogen werden. Sofern Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert hatten, könnte anhand eines Punktedurchschnitts entschieden werden.

Die Uefa nannte auch Kriterien für einen erlaubten Abbruch einer nationalen Liga. Dieser sei gestattet, wenn es Anordnungen der Behörden gibt oder eine Fortsetzung der Liga aus finanziellen Gründen keinen Sinn machen würde. Die Uefa behält sich aber das Recht vor, ausgewählten Teilnehmern das Startrecht zu verwehren.

Als erste Liga hatte Ende März die belgische Pro League wegen der Corona-Krise einen Abbruch in Aussicht gestellt. Die Uefa drohte daraufhin mit dem möglichen Ausschluss belgischer Vereine aus Champions und Europa League und gab allen Ländern den dringenden Rat, ihre Ligasaison zu Ende zu spielen - notfalls bis weit über den 30. Juni hinaus und mit verschlanktem Modus. Diese Empfehlung wiederholte die Uefa am Donnerstag. Inzwischen ist aber auch in den Niederlanden wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 1. September ein Saisonabbruch geplant. Belgien will am 27. April entscheiden.

Keine Terminbeschlüsse gab die Uefa- Spitze für eine mögliche Fortsetzung von Champions und Europa League bekannt, konkrete Szenarien dürften erst bei der nächsten Exko-Sitzung am 27. Mai besprochen werden. Vorerst gelten weiter zwei Grundansätze für die während der Achtelfinalspiele unterbrochenen Wettbewerbe: Entweder sollen die Europacup-Partien parallel zu den wieder gestarteten nationalen Ligen stattfinden - oder erst im Anschluss im August, teilte die Uefa mit. Vorrang haben weiter die nationalen Ligen.

Offen ist auch, wann und wie Länderspiele in der Nations League (geplant ab Herbst) sowie die verschobenen EM-Playoffs über die Bühne gehen. Wahrscheinlich sind Spiele in komprimierter Form.