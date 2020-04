Uefa-Chef Ceferin hält an seinen Plänen fest, diese Saison zu Ende zu spielen. Alleingänge wie in Belgien, wo die Saison abgebrochen werden soll, will der Slowene nicht dulden. Aber Ceferin weiß auch, dass die Fortsetzung des Spielbetriebs nicht in seiner Macht steht.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, 52, hält in der Krise eisern an seinem Ziel fest, die europäischen Klubwettbewerbe fertig zu spielen. Einen genauen Plan gibt es aktuell nicht - aber eine Deadline: "Es wird wohl Juli, August", bis der Ball in Champions und Europa League wieder rollen könnte, sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union im ZDF. Später, das verdeutlichte der Slowene, dürfe es nicht werden, sonst ist die Europacup-Saison verloren: "Im September oder Oktober können wir das nicht mehr ausspielen."

Das ungewisse Fortschreiten der Corona-Pandemie macht den zeitlichen Spielraum unvorhersehbar: "Jeder Weg ist der richtige, wenn die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht", betonte Ceferin. Auch im Europapokal sind Geisterspiele die einzige realistische Option für die laufende Saison. Ceferin weiß aber, dass dies nicht in seiner Hand liegt: "Wenn uns die Behörden nicht mehr erlauben zu spielen, dann können wir nicht mehr spielen."

Alleingänge einzelner Länder wie jenen der belgischen Liga, die ihre Saison vorzeitig abbrechen möchte, will die Uefa nicht dulden, dies sei der "falsche Weg", sagte Ceferin. Sollten einzelne Ligen dies dennoch vorhaben, drohe ihnen ein Ausschluss aus dem Europacup. Belgien versuchte am Wochenende zu beschwichtigen: Verbandspräsident Mehdi Bayat habe Ceferin getroffen und mit ihm über alle Möglichkeiten beraten, teilte der nationale Verband mit. Eine "konstruktive Lösung" sei in Sicht.

Kritik übte Ceferin einmal mehr auch an der Fifa und an deren Plänen zur Verteilung angedachter Finanzhilfen für Verbände und Klubs. Der Weltverband hatte die Aktion angekündigt, ohne konkrete Summen zu nennen. "Wir sollten dem zustimmen, so dass die Fifa-Administration dann entscheiden kann, wer wie viel Geld erhält. Das ist nach meiner Auffassung und der von noch ein paar anderen Leuten etwas seltsam", sagte Ceferin: "So kann keiner kontrollieren, wohin die Summen fließen." Es bräuchte "strikte Regularien".