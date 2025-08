Zwei Jahre nach Klubikone Harry Kane will auch Publikumsliebling Heung-min Son den englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur verlassen – nach zehn Jahren in Diensten des Traditionsvereins aus London. Das kündigte der 33-jährige Offensivspieler bei einer Pressekonferenz in seiner südkoreanischen Heimat Seoul an, wo sich das Team der Spurs derzeit auf die neue Saison vorbereitet. Der Klub, so Son, habe angekündigt, ihm keine Steine in den Weg legen zu wollen. „Ich verlasse diesen Klub als ein erwachsener und sehr stolzer Mann“, sagte Son.