28. August 2018, 09:31 Uhr Fußball in England Mourinho verliert die Nerven

Das 0:3 gegen Tottenham setzt dem Trainer von ManUnited zu - er reagiert äußerst gereizt. Cristiano Ronaldos Sohn soll bei Juventus durchstarten.

Sport-Meldungen im Überblick

Fußball, England: Teammanager Jose Mourinho hat in der englischen Premier League erneut für Misstöne gesorgt. Nach der 0:3-Pleite des Rekordmeisters ManUnited gegen Tottenham Hotspur reagierte der 55-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz äußerst gereizt und verließ vorzeitig das Podium."Wie war das Ergebnis heute?" raunzte Mourinho einen Journalisten an und streckte dabei drei Finger in die Höhe.

Dann fügte er wutschnaubend hinzu: "Aber was bedeutet das noch? Drei Meistertitel, die ich gewonnen habe. Ich habe mehr Meistertitel gewonnen als alle anderen 19 Trainer zusammen. Ich drei, die zwei." Anschließend verabschiedete er sich mit den Worten: 'Respekt, Respekt, Respekt'."Manchester United hatte zum Abschluss des 3. Spieltages seine zweite Saisonniederlage kassiert und war auf Platz 13 zurückgefallen.

Fußball, Italien: Der älteste Filius von Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat das Training bei der U9 von Juventus Turin aufgenommen. Im Sommer war sein berühmter Vater für eine Ablösesumme von 117 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Real Madrid zu Juve gewechselt. Cristiano Ronaldo junior (8) war in Begleitung von Georgina Rodriguez, der Lebensgefährtin seines Vaters, in der Juve-Akademie erschienen.

"Er ist sehr wettbewerbsfähig. Er ist wie ich als Kind. Er mag es nicht zu verlieren", hatte Ronaldo erst kürzlich über das älteste seine vier Kinder gesagt und prognostiziert: "Er wird so wie ich, ich bin mir zu 100 Prozent sicher. Ich würde ihm gerne einige Dinge beibringen, aber letztendlich wird er sich entscheiden, was zu tun ist und er wird immer meine Unterstützung haben. Aber natürlich möchte ich, dass er ein Spieler wird, weil ich denke, dass er auch eine Leidenschaft dafür hat."Auch die Söhne anderer Juve-Profis wie der Filius des Ex-Wolfsburgers Andrea Barzagli, Mattia, oder der Nachwuchs von Claudio Marchisio, Davide, sind in der Jugend-Akademie aktiv.

Bundesliga, Eintracht Frankfurt: Sport-Vorstand Fredi Bobic hat sich nach dem gescheiterten Wechsel von Marco Fabian zu Fenerbahce Istanbul verärgert gezeigt. "Es ist ein faules Ding, was da läuft. Vor allem für Marco Fabian, weil der Junge im Endeffekt so hingestellt wird, dass er gar nicht mehr Fußball spielen könnte", sagte Bobic dem Radiosender FFH am Rande der "Sport-Bild-Awards" am Montagabend in Hamburg. "Das ist eine Sauerei. Dem müssen wir absolut widersprechen."Stunden zuvor hatte der türkische Vizemeister nach dem Gesundheitscheck des Mexikaners den geplanten Transfer platzen lassen. Der 29 Jahre alte Fabian war im vergangenen Jahr nach einem Lendenwirbelbruch am Rücken operiert worden und lange ausgefallen. Nach übereinstimmenden türkischen Medienberichten wurde Fenerbahce das Risiko einer Verpflichtung wegen chronischer Rückenschmerzen zu groß.