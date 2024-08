Der zurückgetretene DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat ein emotionales und torreiches Comeback bei Manchester City erlebt. „Habe mich wieder wie Zuhause gefühlt. Gänsehaut pur. Danke für den herzlichen Empfang“, schrieb der 33-Jährige in sozialen Medien nach dem 4:1-Sieg des englischen Meisters gegen Aufsteiger Ipswich Town, den Post versah er mit zwei hellblauen Herzen. Gündogan wurde nur einen Tag nach seiner Rückkehr vom FC Barcelona zu City in der 71. Minute unter tosendem Applaus der Fans von seinem alten und neuen Trainer Pep Guardiola eingewechselt. Zuvor hatten Torjäger Erling Haaland (11./15.) und Kevin De Bruyne (14.) in einer wilden Anfangsphase ein frühes 3:1 für City herausgeschossen. Das Tor zum Endstand erzielte in der 88. Minute erneut Haaland.