Meldungen im Überblick

2. Liga, HSV: "Hotte" bringt die Hoffnung zurück: Beim Debüt von Neutrainer Horst Hrubesch hat sich der Hamburger SV im Kampf um den Aufstieg eindrucksvoll zurückgemeldet. Klublegende Hrubesch feierte beim 5:2 (3:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg einen perfekten Einstand und darf wieder an die Rückkehr in die Bundesliga glauben. Asger Sörensen (30., Eigentor), Bakery Jatta (37.), Simon Terodde (45.+2/80., Foulelfmeter) und Sonny Kittel (76.) trafen für den überzeugenden HSV. Die Tore von Erik Schuranow (41.) und Linus Rosenlöcher (89.) waren für den Club zu wenig.

"Horst ist eine Legende hier. Ich wünsche dem Verein und der Stadt, dass sie wieder oben angreifen können. Wir dagegen haben heute alle fünf Tore auf dieselbe Art und Weise bekommen - alle im 16er", sagte der ehemalige Hamburger und heutige Nürnberger Torhüter Christian Mathenia bei Sky. Durch den ersten Dreier nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg verbesserte sich der HSV auf Rang vier in der Tabelle, die Mannschaft von Hrubesch - an der Elbe liebevoll "Hotte" genannt - verkürzte den Rückstand auf die SpVgg Greuther Fürth auf Rang drei auf drei Punkte und hofft zumindest wieder auf die Relegation.

Basketball, NBA: Russell Westbrook ist in der NBA nun alleiniger Triple-Double-Rekordhalter. Der Mann der Washington Wizards verbuchte bei der 124:125-Niederlage am Montag gegen die Atlanta Hawks am Montag (Ortszeit) zum 182. Mal in seiner Karriere zweistellige Werte in drei Statistikkategorien. Der 32-Jährige erzielte 28 Punkte, holte 13 Rebounds und gab 21 Vorlagen zu Korberfolgen. Erst zwei Tage zuvor hatte Westbrook die Bestmarke von Oscar Robertson aus dem Jahr 1974 eingestellt. Rang drei in der Triple-Double-Wertung belegt Lakers-Legende Magic Johnson mit 138.

"Ich klopfe mir normalerweise nicht so gern auf die Schulter. Aber heute Abend mache ich es, weil ich den Leuten vor mir so dankbar bin und dem Mann da oben, der mir erlaubt, rauszugehen und das zu machen", sagte Westbrook und dankte Mitspielern und Trainern in seiner bisherigen Karriere. Westbrook avancierte in der Partie außerdem zum vierten Profi der NBA-Geschichte, der nun mehr als 20 000 Punkte und 8000 Assists geschafft hat. Die anderen drei sind Robertson, LeBron James und Gary Payton. In der Partie gegen Atlanta blieb Westbrook allerdings der krönende Abschluss versagt: Sein letzter Drei-Punkte-Wurf verfehlte das Ziel, so dass es bei der Niederlage der Wizards blieb. Der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga kam bei Washington nicht zum Einsatz.

Fußball, England: Der FC Fulham steht als dritter Absteiger aus der englischen Premier League fest. Die Cottagers unterlagen am Montag dem direkten Konkurrenten FC Burnley mit 0:2 (0:2) und liegen bei noch drei ausstehenden Partien mit 27 Punkten zehn Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. Erst in der vergangenen Spielzeit war Fulham die Rückkehr in die Eliteklasse geglückt. Neben dem Klub aus dem Westen Londons werden auch Schlusslicht Sheffield United und West Bromwich Albion in der kommenden Saison in der zweiten Liga antreten müssen. Aus dieser gelangen Norwich City um den deutschen Teammanager Daniel Farke und dem FC Watford der direkte Wiederaufstieg. Der FC Brentford, Swansea City, der FC Barnsley und der AFC Bournemouth spielen in den am 17. Mai beginnenden Play-offs den dritten Aufsteiger aus. Nur der Sieger spielt in der nächsten Saison in der reichsten Liga der Welt.

Fußball. Spanien: Real Madrid hat Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das Team des deutschen Nationalspielers Toni Kroos musste sich am Sonntagabend im Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Sevilla mit einem glücklichen 2:2 (0:1) begnügen. Ein Eigentor von Sevillas Diego Carlos (90.+4) in der Nachspielzeit rettete Real einen Punkt. Er hatte einen Fernschuss von Kroos abgelenkt. Zuvor hatten Fernando (22.) und der frühere Schalker Ivan Rakitic (78.) per Elfmeter für Sevilla getroffen. Marco Asencio (67.) war das zwischenzeitliche 1:1 für Madrid gelungen. Durch das Remis bleibt Real (75) zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen Atletico Madrid (77) Zweiter vor dem punktgleichen FC Barcelona. Drei Spieltage vor Saisonschluss hat auch Sevilla (71) noch Chancen auf den Titelgewinn.