Von Javier Cáceres, Berlin

Von Freitag an sollen in Berlin eine Reihe von Kulturveranstaltungen mit Publikum stattfinden, unter der Rubrik "Perspektive Kultur: Berliner Pilotprojekt Testing". Das Berliner Ensemble inszeniert "Panikherz" von Benjamin von Stuckrad-Barre, in der Volksbühne wird "come as you are (jokastematerial oder der kapitalismus wird nicht siegen)" von Fritz Kater sogar uraufgeführt. Getestet wird dabei weniger, ob die Menschen nach einem Jahr des Streamingkonsums noch imstande sind, Kultur bei ausgeschaltetem Funknetz zu genießen. Sondern eher, ob "Veranstaltungen in Verbindung mit SARS-CoV-2-Antigen-Tests" logistisch zu bewerkstelligen sind. Oder, platt formuliert, ob man Menschen mit negativem Coronatest in den jeweiligen Kulturtempel lassen darf. Womit wir wieder beim "Theater des kleinen Mannes" wären, wie der Philosoph Sepp Herberger den Fußball nannte: Denn der 1. FC Union Berlin würde in der Fahrrinne der Kultur ebenfalls gerne testen, ob man Zuschauer auf die Tribünen des Stadions An der Alten Försterei lassen kann.

Die erstbeste Gelegenheit böte ausgerechnet das Berliner Derby, das für Ostersonntag vorgesehen ist. "Wenn es das Derby wird, ist es das Derby. Wenn nicht, wird es ein anderes Spiel. Wir haben uns seit vielen Monaten intensiv darum bemüht, Konzepte zu erarbeiten. Wir sind sehr gut darauf vorbereitet", erklärte Unions Pressesprecher Christian Arbeit am Donnerstag.

Auch die Erstliga-Klubs im Eishockey und Volleyball wollen bald Zuschauer zulassen

Martin Pallgen, Sprecher des Berliner Innensenators, bestätigte ebenfalls am Donnerstag, dass man bei den Kollegen des Gesundheitsressorts schriftlich darum geworben habe, den Anträgen vom 1. FC Union und dem Volleyballbundesligisten BR Volleys auf Testläufe mit Zuschauern zuzustimmen; auch die Eisbären oder Alba sollen in der Mercedes-Benz-Arena mit Publikum testen können. Immer vorausgesetzt, dass wegen des Infektionsgeschehens in Berlin nicht doch die Notbremse gezogen werden muss, wie sowohl Arbeit als auch Pallgen betonten.

Aber: Kaum vermittelbar dürfte ein Szenario sein, bei dem die vorerst genehmigte Aufführung von "Le nozze di Figaro" am 2. April in der Staatsoper Unter den Linden in einem geschlossenen Raum von Daniel Barenboim dirigiert werden kann - anderntags ein Fußball-Derby mit Testpublikum unter freiem Himmel hingegen untersagt wird. Arbeit zufolge würde man von einer Zuschauerzahl im niedrigen vierstelligen Bereich ausgehen, die sich ausschließlich auf der Sitzplatztribüne aufhalten dürften.

Wann der Berliner Gesundheitssenat über die Anträge entscheidet, war am Donnerstag offen. Während die BR Volleys darauf bauen, am kommenden Mittwoch vor knapp 900 Fans im Playoff-Halbfinale gegen Düren antreten zu können, hat Union noch Zeit. Arbeit sagte, man benötige kaum mehr als eine Woche Vorlauf - und würde diverse Erfahrungen einfließen lassen wollen. Unter anderem die Testung der "Teilnehmer" an Unions Bundesligaspiel vom vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln (2:1), als Ordner, Techniker, Journalisten und sonstige Adabeis mit Berechtigungsscheinen freiwilligen Tests unterzogen wurden. Und wohl auch das Experiment, das der Drittligist FC Hansa Rostock am Samstag wagen will. Der Drittligist will gegen den Halleschen FC wieder 777 Zuschauer im 30 000 Fans fassenden Ostseestadion zulassen.