Hensol Castle ist ein über den Süden von Wales hinaus nicht unbedingt bekanntes Gebäude, gleichwohl es von eindrücklicher Erscheinung ist und auf eine reiche Geschichte zurückblickt. Unter anderem soll der ehemalige Eigentümer der Burg, Rowland Fothergill (1794–1871), ausweislich der lokalen Chroniken einen seiner Bediensteten mit einer Mistgabel verletzt haben und dafür zu einer Strafe von 500 Pfund Schadenersatz verurteilt worden sein. Der Videoschiedsrichter hatte in der Geschichte des edlen Herrenhauses bisher keine Rolle gespielt, aber so, wie er sich im Fußball ausbreitet, ist er nun auch Teil der Historie dieses Anwesens.