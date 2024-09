Der italienische Erstligist AS Rom, seit Kurzem der neue Klub von Weltmeister Mats Hummels, hat sich nach nur vier Spieltagen ohne Sieg in der Serie A überraschend von Trainer Daniele De Rossi, 41, getrennt. Die Klublegende hatte die Roma erst im Januar als Nachfolger von José Mourinho übernommen, danach ins Halbfinale der Europa League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Die Trennung erfolge „im Interesse der Mannschaft“, hieß es in einer Nachricht des Vereins. Die Nachfolge von De Rossi tritt offenbar Ivan Juric an. Übereinstimmenden Medienberichten vom Mittwoch zufolge übernimmt der Kroate die Trainerstelle bei der Roma. Der 49-Jährige war bis Ende Juni Chefcoach des Ligarivalen FC Turin.