Nach der Verhandlung zum Doping-Fall des Fußball-Profis Mario Vuskovic vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas rechnet der Hamburger SV mit einem Urteil spätestens Anfang August. "Wir können davon ausgehen, dass es eine Entscheidung vor dem Saisonstart geben wird", wurde HSV-Sportvorstand Jonas Boldt von mehreren Medien zitiert. Die neue Zweitliga-Saison beginnt am ersten August-Wochenende. Boldt war ebenso wie Vuskovic am Dienstag und Mittwoch in Lausanne in der Schweiz. Dort wurden am Mittwoch vom Cas Zeugen gehört.