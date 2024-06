Das deutsche Fußballnationalteam der Frauen zeigte auch beim 4:1 (1:1)-Heimsieg in der EM-Qualifikation gegen Polen in Rostock eine schwankende Leistung. Gut 50 Tage vor der ersten Partie bei Olympia in Paris bleibt Horst Hrubesch aber optimistisch. „Ich mache nichts abhängig von einem Spiel“, sagte der Interims-Bundestrainer zu seinen schwierigen Personalentscheidungen für den Olympia-Kader. Ihm bleiben noch drei weitere EM-Qualifikationsspiele zur Vorbereitung: Bereits an diesem Dienstag (18 Uhr/ARD) geht es in Gdynia direkt ins Rückspiel gegen Polen.

Hrubesch muss aus dem aktuellen 22er-Kader noch vier Spielerinnen streichen, lediglich 16 Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen dürfen zu Olympia mitreisen. „Es wird sicherlich ein, zwei Fälle geben, die hart sind“, sagte Hrubesch, „aber das werden die Mädels auch verstehen.“ Der Deutsche Fußball-Bund hat zwar gemeinsam mit anderen europäischen Nationen beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) einen Vorstoß gemacht, um auch die vier auf Abruf nominierten Spielerinnen nach Frankreich mitnehmen zu dürfen. Die Chancen auf einen positiven IOC-Bescheid gelten aber als gering. Ob Abwehrchefin Marina Hegering (VfL Wolfsburg), die am Freitag eine Wadenmuskelverletzung erlitt, für Olympia auszufallen droht, blieb zunächst unklar.

Wie zuletzt beim 2:3 gegen Österreich erwischten die DFB-Frauen gegen Polen eine schwache erste Halbzeit und lagen früh mit 0:1 zurück. Doppel-Torschützin Giulia Gwinn (FC Bayern) gab sich zwar selbstkritisch, betonte aber auch: „Mit uns ist immer zu rechnen, auch wenn der Start mal echt in die Hose geht.“ Die Teilnahme an der EM 2025 in der Schweiz können sich die DFB-Frauen mit einem weiteren Erfolg in Polen bereits sichern. Dann könnten die letzten beiden Quali-Partien in Island (12. Juli) und gegen Österreich (16. Juli, in Hannover) ganz dem Einspielen für Olympia dienen. Kurz danach startet die DFB-Auswahl in Marseille gegen Australien ins olympische Turnier. Weitere Gruppengegner sind dort die USA und Sambia.