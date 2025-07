Am Sonntagabend war in sozialen Netzwerken ein zehnsekündiges Video verbreitet worden, in dem Neuhaus im Gespräch mit Gladbach-Fans auf Mallorca zu sehen ist. Dabei fallen Sätze wie „er ist der schlechteste Manager der Welt“ und später „Don Rollo gibt Florian Neuhaus eins, zwei, drei, vier Millionen.“ Gemeint ist Sportdirektor Roland Virkus. Zunächst war unklar geblieben, ob der Satz über den „schlechtesten Manager“ von Neuhaus geäußert wurde, in dem Video ist er in dem entsprechenden Moment nicht zu sehen.

Auch über eine einvernehmliche Trennung war im Anschluss spekuliert worden. Neuhaus war in Gladbach zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Mittelfeldspieler, der noch 2022 für Deutschland gespielt hatte, stand in der vergangenen Bundesliga-Saison nur zweimal in der Startelf.