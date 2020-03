Der frühere Bundesliga-Profi Alexander Hleb, 39 hat den Saisonbeginn in seiner Heimat hart kritisiert: "In Weißrussland ist es so, dass sich niemand um Corona kümmert. Es ist unglaublich", sagte der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg der Zeitung Sun: "Vielleicht werden wir in ein oder zwei Wochen hier mit Fußball aufhören. Vielleicht wartet unser Präsident nur darauf, was mit dem Virus passiert." In Weißrussland war die nationale Liga trotz der Coronakrise plangemäß gestartet, dabei waren auch Zuschauer erlaubt. Staatspräsident Alexander Lukaschenko, der als "letzter Diktator Europas" gilt, bezeichnete die weltweiten Maßnahmen gegen das Coronavirus als "Psychose". Der frühere Nationalspieler Hleb kann diese Haltung nicht verstehen: "Jeder hier weiß, was mit Italien und Spanien passiert ist." Er selbst bleibe zu Hause, so Hleb, "aber wenn ich rausgehe, sind Straßen und Restaurants immer noch voll".