Von Stefan Galler, Saarbrücken/München

Geradezu euphorisch packte sich Trainer Holger Seitz nach dem Schlusspfiff seine Assistenten, und auch auf dem Platz wollten die Umarmungen der Spieler kein Ende nehmen: Der FC Bayern München II hat mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken am Sonntagnachmittag seine Serie von drei Niederlagen am Stück beendet und die Abstiegsplätze in der dritten Liga verlassen - zwischenzeitlich war der Nachwuchs des Rekordmeisters auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Der Sieg sei "extrem wichtig für die jungen Spieler, weil sie sehen, dass sie in der dritten Liga mitspielen können", sagte der Bayern-Coach nach der vor allem im ersten Durchgang extrem kurzweiligen Partie mit vielen Torszenen. "Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen", fand Seitz.

Den Siegtreffer für die Bayern erzielt Jastremski - sein erstes Drittligator

Sein Team war in der 14. Minute in Führung gegangen, nachdem Linksverteidiger Rémy Vita einen Ball nach vorne geschlagen hatte; Christopher Scott verlängerte direkt in den Lauf von Timo Kern, der FCS-Torwart Daniel Batz keine Abwehrchance ließ. Es ging hin und her. Den nächsten Treffer setzten die Saarländer: Kern verlor die Kugel im Mittelfeld, einen Schuss von Anthony Barylla ließ Keeper Thorben Hoffmann nach vorne prallen, Tobias Jänicke glich zum 1:1 aus (26.). Doch die Bayern schlugen noch vor der Pause abermals zu. Nach Vorarbeit von Jamie Lawrence und Scott gelang Lenn Jastremski sein erstes Drittligator (43.).

"Unsere erste Halbzeit war sehr gut, wir hatten Ordnung in der Defensive und im Spiel mit Ball gute Ideen", so der Fußballlehrer. "In der zweiten Halbzeit war es dann komplizierter. Saarbrücken hat Druck entwickelt und wir sind etwas nachlässig geworden", sagte Seitz. Dennoch hielt die Defensive. Die beste Chance zum 2:2 vergab Mario Müller mit einem Lattenschuss (53.).