London (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich mit einer gelungenen Generalprobe Rückenwind für die kommende Spielzeit geholt. "Wenn du auswärts bei einem Premier-League-Vertreter gewinnst und dabei vier Tore erzielst, stimmt mich das sehr positiv", sagte Hertha-Trainer Ante Covic nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg am Samstag bei Crystal Palace.

Artikel per E-Mail versenden

Im letzten Testspiel vor dem Pokalauftakt beim Regionalligisten VfB Eichstätt am 11. August erzielten im Londoner Sellhurst Park Marvin Plattenhardt (44.), Vedad Ibisevic (52.), Maximilian Mittelstädt (76.) und Davie Selke per Foulelfmeter (82.) die Treffer für den Bundesligisten. Covic erfreute sich am Einsatz seiner Spieler, die sich für die anderen "aufopferten" und dank des Engagements Chancen kreiert hatten.

Dabei stand kein Neuzugang in der Startelf. Hertha-Rekordeinkauf Dodi Lukebakio fehlte noch im Kader. Auch der weiter angeschlagene Verteidiger Dedryck Boyata war nicht dabei, Nürnberg-Neuzugang Eduard Löwen wurde nach 61 Minuten eingewechselt.

Der Londoner Erstligist, der bereits am kommenden Wochenende in den Ligabetrieb startet, legte gut los. Palace-Stürmer Christian Benteke drückte nach zehn Minuten den Ball über die Linie, stand aber im Abseits. Verteidiger Scott Dann traf nach 21 Minuten den Pfosten. Von den Herthanern war in einem zerfahrenen Spiel nicht viel zu sehen.

So fiel die Führung der Berliner auch überraschend. Nach einer Ecke leitete Ondrej Duda den Ball weiter, von Plattenhardts Rücken prallte das Spielgerät dann ins Tor der Londoner. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Kapitän Ibisevic die Weichen auf Sieg. Mittelstädt und Selkie sicherten die erfolgreiche Generalprobe mit ihren Treffern ab.

Doch Covic freute sich auch über die gezeigte Defensivleistung, die den Trainer optimistisch auf den Pflichtspielauftakt blicken lässt: "Es ist gut, dass wir hier zu Null gespielt haben. Somit haben wir viele Punkte, die wir auf dem Tableau zu stehen haben, bereits gefüllt."