Berlin (dpa) - In der Woche des großen Stadtderbys wollen die Hertha-Chefs zunächst nur über die Pokal-Aufgabe gegen Dynamo Dresden sprechen.

"Diese Pokalrunde ist sehr gefährlich, weil der Gegner mit einem einzigen Spiel einen Stimmungswechsel schaffen kann", warnte Trainer Ante Covic vor dem Duell mit dem in die Abstiegszone abgestürzten sächsischen Zweitligisten. "Auf diese Gefahr sind wir vorbereitet und werden sehr konzentriert an diese Aufgabe herangehen", versprach Covic. Auf den an der Leiste verletzten belgischen Nationalmannschafts-Verteidiger Dedryck Boyata muss der Hertha-Coach am Mittwoch (20.45 Uhr) definitiv verzichten. Covic kündigte eine Personal-Rotation an, ohne konkret Namen zu nennen.

Das Olympiastadion ist fast ausverkauft. Dass knapp 30 000 Dynamo-Fans in Berlin sein werden, soll Spieler und eigene Fans noch mehr anspornen. Erst nach dem Pokalspiel soll das Berliner Derby am Samstag beim Aufsteiger 1. FC Union in den Blickpunkt rücken.