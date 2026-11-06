In der Berliner Otto-Suhr-Allee, gleich am Richard-Wagner-Platz, schräg gegenüber von Schloss Charlottenburg, liegt ein Dönerladen namens Golt’z, der brummt. Wer sich mittags dorthin begibt, muss Zeit mitbringen, um in den Genuss eines ausufernd mit Jungbullen-Fleisch gefüllten Golt’z-Döners zu kommen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Golt’z zunehmend in aller Munde ist, seit bekannt ist, dass die Fußballprofis von Hertha BSC ihre Dienstreisen dort zu beenden pflegen. Die Berliner Schnauze spricht längst vom „Auswärts-Döner“, obwohl der nicht unter diesem Namen auf der Speisekarte steht, die über der offenen Küche hängt. Denn Werbung machen die Betreiber nicht mit Hertha, sondern damit, dass sie Danke sagen: Es sind Rettungsfahrer, Feuerwehrleute, Ordnungsamt-Mitarbeiter in Uniform und Polizisten, die „aus Respekt und Dankbarkeit für ihren täglichen Einsatz … vorrangige Bedienung“ erhalten: „Wir bitten unsere Gäste um Verständnis, wenn Einsatzkräfte in Eile sind und vorgezogen werden.“