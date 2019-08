Heidenheim (dpa/lsw) - Eine 2:0-Führung hat dem VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga nicht zum erhofften Sieg im Schwaben-Derby beim 1. FC Heidenheim gereicht. Der Aufstiegsfavorit musste sich am Sonntag mit einem 2:2 (0:0) begnügen damit den ersten Dämpfer hinnehmen. Vor 15 000 Zuschauern erzielten Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui (52. Minute) und der frühere Nationalspieler Holger Badstuber (57.) die Treffer für die Stuttgarter. Robert Leipertz (78.) und ein Eigentor von Marc Oliver Kempf (84.) rissen den Bundesliga-Absteiger aber noch aus allen Siegträumen.

Nach dem vielversprechenden Auftakt gegen Hannover 96 konnte die VfB-Elf von Trainer Tim Walter damit nicht wie gewünscht nachlegen. Wie Stuttgart haben auch die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt aus den ersten beiden Spielen der neuen Saison vier Punkte gesammelt. Der FCH steigerte sich in der zweiten Hälfte und nutzte auch Stuttgarter Nachlässigkeiten in der Defensive zum Remis.

In der ersten Hälfte hatte der VfB ohne den angeschlagenen Mario Gomez Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Zwar drängte der Favorit den Zweitliga-Fünften der Vorsaison zu Beginn weit in die eigene Hälfte und hatte einigen Chancen. Der Abschluss von Gonzalo Castro von der Strafraumgrenze strich knapp am linken Pfosten vorbei (25.). Nach einem schnellen Spielzug über Castro und Daniel Didavi rutschten Al Ghaddioui und Orel Mangala am Ball vorbei (27.).

Doch dann ließen Niklas Dorsch (36.) allein vor VfB-Torhüter Gregor Kobel, Leipertz (40.) aus Nahdistanz und Denis Thomalla (44.) gegen nachlässige Stuttgarter beste Torchancen für die Gastgeber aus.

Wegen leichter Wadenprobleme verzichtete Walter auf den früheren Nationalstürmer Gomez. Dessen neuer Sturmkollege Al Ghaddioui belohnte die Stuttgarter, die besser aus der Kabine kamen, nach dem Wechsel. Eine Ecke von Didavi köpfte er zu seinem ersten Pflichtspieltor für den VfB ein. Heidenheims Timo Beermann konnte ihn nicht entscheidend hindern.

Auch den Treffer von Badstuber aus kurzer Distanz bereitete der aus Regensburg gekommene Al Ghaddioui vor. Abwehrspieler Badstuber war nur durch die schwere Verletzung von Marcin Kaminski in die Startelf gerückt und überzeugte über weite Strecken. Doch der Doppelschlag verlieh den Stuttgartern keine Sicherheit. Dennoch war am Ende auch Pech im Spiel: Beim Ausgleich lenkte VfB-Kapitän Kempf einen Schuss von Dorsch ins eigene Tor, in der Nachspielzeit traf der kurz zuvor eingewechselte Mateo Klimowicz nur den Pfosten.