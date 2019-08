Zum Auftakt der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hatte die Elf von Trainer Frank Schmidt nach einem Rückstand mit 3:1 beim Aufsteiger VfL Osnabrück gewonnen und trifft nun auf den Aufstiegsfavoriten aus Stuttgart, der mit einem 2:1 gegen Hannover 96 gestartet war.

Die Wahrscheinlichkeit, ob er in seiner Karriere mit dem FCH noch aufsteigen werde, findet Schnatterer schwer zu beziffern. "Die 2. Bundesliga ist jetzt wieder einen Tick stärker, wieder einen Tick enger geworden. Deshalb wird es in der Zeit, in der ich noch spiele, nicht so einfach, den Sprung zu schaffen", sagte der 33-Jährige. Das Hauptziel sei der Klassenerhalt.